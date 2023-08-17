الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي تأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

 

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 56 جنيهًا.

Advertisements

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 47 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 57 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 60.50 جنيه.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

العناصر الغذائية في الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية، والكربوهيدرات، والألياف الصحية، والمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث يتمتع الشوفان بفوائد صحية منوعة، فهو يدخل في وجبات الطعام، مما يجعله مناسبًا لإفطار صحي ومفيد لتقليل وزن الجسم.

 

فوائد الشوفان للصحة

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان يدعم الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

يعزز الذاكرة

يعمل الشوفان على تعزيز عمل الذاكرة، ويحسن الانتباه وقدرات التركيز.

مدر للبول

واحدة من فوائد الشوفان هو أنه يعمل كمدر للبول، وما يتبع ذلك من العديد من الفوائد الصحية، فذلك يقلل من تورم اليدين والقدمين، وهو مفيد أيضا في القضاء على السمنة، والتورم الليمفاوي، والتهاب الأعصاب، والتهابات المسالك البولية، وحصى الكلى. 

صحة العظام

يمكن استخدام الشوفان كمشروب يساعد في التئام العظام المكسورة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات.

ويحتوي الشوفان كذلك على عنصر "السيليكا"، وهو المعدن المسئول إلى حد كبير عن صحة الجلد والشعر والأظافر والعظام، كما أنه يخفف تشنجات العضلات، ويقوي الأسنان والأطراف العصبية.

علاج التوتر والقلق

واحد من الاستخدامات المهمة للشوفان، هو أنه يخفف من الإجهاد، ويغذي الدماغ، ما يجعله مفيدًا في علاج التوتر والقلق، والأرق والعصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشوفان فوائد الشوفان للصحة سانتي شوفان رقائق شوفان الضحى أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

الأكثر قراءة

بعد رفض الزمالك بيع زيزو، نجم الأهلي على رادار الشباب السعودي

قفزة كبيرة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

تطورات جديدة في موقف الزمالك من بيع زيزو للشباب السعودي، اعرف التفاصيل

بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

الظهور الأول لـ زيزو بعد عرض الشباب السعودي (فيديو)

الزمالك مليان فلوس، مرتضى منصور يرد على أنباء بيع زيزو بسبب الضائقة المالية

جلسة طارئة لحسم العرض والشباب السعودي ينتظر واللاعب يتمسك بالاحتراف، 3 أسباب تُجبر الزمالك على بيع زيزو

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة علمية تكشف حقائق جديدة عن رجل الثلج

سائحان أمريكيان يتسببان في تأخر افتتاح برج إيفل، فما القصة؟

ساويرس يكشف عن إفطاره المفضل: الفول والطعمية والعدس

سلطان النيادي يكشف تفاصيل يومه الأول بالفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الخميس 17-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 17-8-2023

مستجدات مسابقة الـ 30 ألف معلم، موعد إعلان النتيجة وإجراءات التعيين

المزيد

انفوجراف

نمبر 1 الحقيقي.. سر نجاح تجربة كريم عبد العزيز الفنية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرزها أحكام الجمع والقصر.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في مسائل الصلاة

تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

أستاذ فقه: لا يجوز تعبير المخطوبين عن الحب بقول بـ"بحبك وحشتينى"

المزيد
الجريدة الرسمية