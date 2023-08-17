أمير عبد اللهيان: الرئيس الإيراني يزور السعودية قريبا

أعلن وزير خارجية إيران، أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، أن طهران تدعم إقامة إكسبو 2030 في الرياض.

إيران تدعو لإقامة معرض إكسبو 2030 في السعودية

وقال عبد اللهيان، إن الرئيس الإيراني سيزور المملكة قريبا، متوجها بالشكر للسعودية على تعاونها في تسهيل الحج والعمرة للإيرانيين .

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:" ندعم تحقيق الأمن والسلام في المنطقة دون تجزئة وبإمكاننا العمل مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري".

وأكد عبد اللهيان:" أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية"، مشيرا إلى وجود لدينا اتفاق في وجهات النظر على تفعيل الاتفاقيات الأساسية مع الرياض.

وشدد وزير خارجية إيران على عزم بلاده العزم على تطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية، موضحا أن العلاقات مع الرياض تسير في الاتجاه الصحيح وتشهد تقدما.

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زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن عبد اللهيان وصل إلى مطار الرياض قبل بضع دقائق في زيارة تستمر يومًا، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي"

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسئولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.