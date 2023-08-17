نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش
استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، يامادا كينجي، وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، والوفد المرافق له، يوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية.
علاقات التعاون الثنائي
وتناول اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، وتنشيط حركة التبادل التجاري.
عملية السلام في الشرق الأوسط
كما شهد اللقاء تبادل الرؤى والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.
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