وزير الخارجية الإيراني يزور السعودية اليوم

العلاقات السعودية الإيرانية، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

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والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.