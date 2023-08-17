باحث: زيارة وزير الخارجية الإيراني للسعودية هدفها تصفير مشاكل الخليج العربي

قال الدكتور أحمد الشهري، الباحث في الشئون السياسية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، إن هذه الزيارة المهمة من قبل وزير خارجية إيران للمملكة العربية السعودية تأتي ردًا على زيارة وزير الخارجية السعودي إلى طهران، فاليوم تأتي تلك الزيارة بعد أن رفعت الأعلام على مقرات كلا البلدين، لذا فأعتقد أن جعبة الوزير الإيراني بها العديد من الملفات سواء الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك توطيد العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو مسارات أخرى، وخاصة بما يتعلق وإعادة أيضا تفعيل اتفاقيتي عام 1998 وعام 2000، بين المملكة العربية السعودية وإيران.

وتابع: الزيارة تأتي كذلك لمواجهة التمدد نحو ملفات المنطقة التي هي أيضا تعتبر هواجس لدي المملكة العربية السعودية مثل اليمن وحلحلة الوضع في لبنان وأيضا تحريك الملف السوري، فأعتقد أن هناك العديد من الملفات التي يرغب الطرفان في مناقشتها، فإيران تريد أن تنجح بالملف الاقتصادي نتيجة لمعاناتها اقتصاديا وبالتالي ستجد لدي المملكة العربية السعودية الكثير من المشروعات والشراكات الاستثمارية، ليس ذلك فحسب بل أن المملكة العربية السعودية لديها اهتمامات كثيرة بالأمن في منطقة الخليج العربي التي تعاني من التوترات، فعودة الولايات المتحدة الأمريكية الآن بحاملة الطائرات الاستراتيجية والمبرر هو التهديدات الإيرانية، فالمملكة تريد ان تصفر هذه التوترات في منطقة الخليج وكذلك بباب المندب وبحر العرب والبحر الأحمر، كل هذه ملفات ستتشارك بها المملكة العربية السعودية مع إيران نحو مستقبل أفضل لكلا الطرفين لكي يكون هناك خليج عربي أمن وشرق أوسط خالي من التوترات والصراعات.

ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إلى الرياض في أول زيارته له إلى المملكة العربية السعودية منذ استئناف العلاقات بين القوتين الاقليميتين في مارس الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إنّ أمير عبد اللهيان "وصل إلى مطار الرياض قبل بضع دقائق في زيارة تستمر يومًا، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي"

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيزور السعودية اليوم الخميس.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد التقى في يونيو بمسؤولين إيرانيين في طهران في أول زيارة يقوم بها إلى هناك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية في مارس.

وقطعت السعودية علاقاتها مع إيران في 2016 بعدما هاجم محتجون سفارتها في طهران ردا على إعدام الرياض رجل دين شيعيا بارزا.

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والإثنين نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن المصادر قولها: إن زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان المتوقعة للرياض، تستمر لمدة يوم واحد فقط، وتأتي بعد دعوة من السعودية رسمية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للسعودية، إلا أنها لم تحدد موعد الزيارة بشكل دقيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إلى زيارة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، في وقت قريب على جدول الأعمال. وأضاف: «لم يجرِ تحديد موعد الزيارة، لكن هذه الزيارة ستتم في إطار عزم البلدين على تنفيذ الاتفاقات المبرمة.

ووقّعت المملكة العربية السعودية مع إيران، اتفاقًا لعودة العلاقات الدبلوماسية، في 10 مارس الماضي، برعاية الصين، بعد قطيعة دامَ لنحو 7 سنوات، وافتتحت طهران سفارتها لدى الرياض، في السادس من يونيو، كما أعادت العمل بقنصليتها العامة في جدة، ومكتب ممثلها لدى "منظمة التعاون الإسلامي"، قبل أيام من وصول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية.