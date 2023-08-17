بعد تصريح «الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال»، رسالة عنيفة من نبيل الحلفاوي لـ محمد محيي

محمد محيي، وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة قوية للفنان محمد محيي، طالبه فيها بالحديث عن نفسه وعن امتنانه بالشكل الذي يريده وألا يتحدث عن الأجيال السابقة، وذلك بعد تصريحات محيي؛ التي قالها في حفل كاسيت 90، الذي أقيم في المملكة السعودية برعاية هيئة الترفيه السعودية.

تصريحات محمد محيي ورسالة نبيل الحلفاوي

وقال محمد محيي في تصريحاته، التي قالها في حفل كاسيت 90: "الوقوف على مسارح السعودية حلم أجيال قبلنا"، الأمر الذي اعتبره نبيل الحلفاوي واحدًا من التصريحات المثيرة، التي قال عنها إنها "تتسبب في ملاسنات وتراشقات بين الأشقاء، مطالبًا محيي بعدم الحديث عن الأجيال الأخرى، وحصر ردود متابعيه بما لا يخدم مثيري الفتنة.



وقال الفنان نبيل الحلفاوي معلقًا على حديث محمد محيي: "وبعدين بقى؟ هو كل شوية واحد يطلع لنا يتسبب في ملاسنات وتراشقات بين الأشقاء؟ هيترد عليك بما قد يتجاوز شخصك ويغضب أشقاءنا فيردون ويترد عليهم وهكذا".



ووجه نبيل الحلفاوي رسالة للمطرب محمد محيي قائلًا: "اتكلم عن نفسك وعبر عن امتنانك زي ما انت عاوز. لكن ملكش دعوة بالأجيال اللي قبلك ولا حتى جيلك. أرجو حصر الردود بما لا يخدم مثيري الفتن".

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حفل كاسيت 90 في المملكة السعودية

جدير بالذكر هيئة الترفيه السعودية أقامت حفل كاسيت 90، الذي يجمع لأول مرة نجوم جيل التسعينيات بالموسيقى والغناء، على مسرح بنش مارك ضمن فعاليات موسم جدة المقام حاليًا بالمملكة، وقدم مجموعة من مطربي التسعينيات خلال الحفل باقة من أجمل أغانيهم، من ألحان وتوزيع حميد الشاعري، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في حقبة التسعينيات في القرن الماضي.

حمد محيي في حفل كاسيت 90، فيتو



وبدأ محمد محيي الحفل بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، حيث قال: "مبسوطين إننا معاكم وتحية لهيئة الترفيه اللي سمحت لينا أننا نكون معاكم، وتحية لأبو ناصر لأن وقوفنا على مسارح السعودية العزيزة حلم أجيال قبلنا".

تصريحات محمد فؤاد المثيرة

اعتبر البعض أن تصريحات محمد محيي من التصريحات التي تسيء لأجيال سابقه من الفنانين المصريين، مشيرين إلى أن تصريحات محمد محيي تشبه تصريحات الفنان محمد فؤاد التي قالها في الإحدي الحفلات التي أقيمت في المملكة السعودية في مايو 2023، وأقيمت برعاية هيئة الترفيه أيضًا.

وكانت تصريحات محمد فؤاد التي قال فيها "حلم أن إحنا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض… السعودية اللي ساكنة قلب كل واحد في الوطن العربي وشعبها الطيب الخلوق اللي علم الدنيا يعني إيه أخلاق وكرم… بحبكم من كل قلبي وممكن بعد الاستقبال دا أبطل غناء دلوقتي"، قد أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ووصفها البعض بأنها تسئ للشعب المصري.

حفل نجوم التسعينات في السعودية

يذكر أن الفنان محمد محيي قدم، في حفل كاسيت 90، مجموعة من أشهر أغانيه ومنها أغنية اتخنقت. وعدد من الأغاني الناجحة التي قدمها محيي في حقبة التسعينات من القرن الماضي، وضم الحفل بالإضافة لحميد الشاعري، أبرز نجوم جيل التسعينيات، وسط حضور جماهيري غفير في المملكة السعودية، وتحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.