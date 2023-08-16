محمد محيي يتألق بـ"قادر وتعملها" و"اتخنقت" في حفل كاسيت 90 بجدة (فيديو)

صعد منذ قليل، المطرب محمد محيي لإحياء فقرته الغنائية ضمن حفل كاسيت 90 والذي يقام حاليا على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار موسم صيف جدة.

حفل محمد محيي في جدة

وتألق محمد محيي بباقة من أجمل أغانيه والتي يحبها جمهوره، ومنها: "قادر وتعملها"، و"اتخنقت"، وسط تفاعل جماهيري كبير بالتحية والتصفيق.

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالا جماهيريا كبيرا لحضور حفل نجوم التسعينيات، والذي يحمل شعار "كاسيت 90"، وسط حالة من البهجة والسعادة لدى الجمهور.

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حفل كاسيت 90

ويضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعرى، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.

الفنانة سيمون

على جانب آخر، كانت أعربت سيمون عن سعادتها بحفلها الغنائي الذي أحيته في ساقية الصاوي يوم السبت الماضي وشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ونشرت سيمون صورا من الحفل على موقع فيس بوك، وعلقت قائلة: "طبعا كانت حفلة جميلة في ساقية الصاوي رغم الحر الجامد لكن قلت كفاية إن الجمهور مستحمل الجو وفرحان بيا".

وأضافت: "أنا بغني وبفرح.. أمال الست والبنوتة الجميلة اللي بتبيع في الشارع طول النهار في الشمس هيعملوا ايه؟ حبايبي.. ربنا معاهم.. لازم كلنا نحب بعض ونحس ببعض.. لو عملنا كده الحياة هتبقي أجمل بينا".