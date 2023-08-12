ربنا مش هيسيب مصر، حكاية مؤثرة عن المصريين تثير اندهاش نبيل الحلفاوي

الشعب المصري، علق الفنان نبيل الحلفاوي على حكاية حقيقية تظهر معدن وطيبة الشعب المصري، الذي كشفه أحد الضباط السابقين، مؤكدًا أن القصة الحقيقية عن طيبة المصريين أظهرها يوسف إدريس في إحدى روايته، التي تعجب فيها من هذا الشعب.

نبيل الحلفاوي يعلق على قصة مؤثرة للشعب المصري

وعن الشعب المصري، كتب نبيل الحلفاوي تغريدة عبر تويتر "يوسف إدريس كان كتب زمان زي حكايتك دي بالضبط يا علاء. بس عن مراية عربيته المكسورة وبيتعجب من هذا الشعب.. اللي متشعلقين برجل واحدة على سلم الأتوبيس المزدحم ومهمومين بتنبيهه للمراية. ولعلمك.. حكايتك كانت أحسن وأكثر تأثيرا"

Advertisements



وذلك ردًا على حكاية حقيقية ومؤثرة، عن الشعب المصري، حدثت لضابط مباحث ومكافحة مخدرات سابق، علاء عقيل، حيث قال: "قصة حقيقية.. نمرة العربية، نزلت من البيت ورايح مشوار وأنا مهموم بحال مصر وحزين على كل حاجة حواليه وقربت أوصل لراحة اليأس واستسهل وأقول خلاص مفيش فايدة، ركبت العربية وقبل ما أدورها لقيت طفل عمره حوالي ١٠ سنين باين أنه يشتغل صبي بيقولي يا معلم يا معلم قلت له ايوة حبيبي، قالي النمرة بتاعتك هتقع وشاور على مكان النمرة الأمامية"

وتابع علاء حكايته المؤثرة عن الشعب المصري فقال: "نزلت اشوفها لقيت النمرة فتحة مسامير التثبيت وسعت والنمرة متعلقة من مسمار واحد؛ عاملة زي بندول الساعة لو وقعت النمرة معناها بلاغ وإجراءات ورسوم وضريبة وتأمين على اللوحات الجديدة ووجع قلب وانا كراجل كسلان مينفعنيش كدة".

حكاية لوحة السيارة والشعب المصري

وأضاف علاء "قررت أروح لأي صنايعي جنب البيت يثبت النمرة بعد ٣٠ أو ٤٠ مترا لقيت واحدة بتقولي النمرة هتقع ياحاج شاورت لها بالشكر شوية ولقيت عربية مقابلة ليا بتيجي في وشي كأنه بيوقفني ويقطع الطريق عليا هديت راح مكمل وجاي جنبي قايلي النمرة هتقع شكرته وكملت"

تركيب لوحة سيارة على وشك السقوط، فيتو



وأكمل حكايته قائلًا: "لقيت راجل كبير ماشي على رجله بيزعق لي وبيقولي النمرة هتقع قلت له وأنا مهدي عارف يا حاج فرد بزعيق طيب ما تربطها"

وتابع "مشيت حوالي ٨٠٠ متر اتقالي النمرة هتقع من أكتر من ٨ أشخاص وقفت عند بتاع كاوتش يصلحها قالي لا مؤاخذة محتاجة مفك صليبة ووردتين وانا معنديش"

وقال ضابط المباحث السابق: "مشيت بعده لقيت مروان قاعد جوة محله ومفيش زبون يوحد ربنا علامات الزهق باينة عليه، الراجل كبير في السن زي حالاتي والمحل مليان بضاعة تستشعر انها زهقت من القعدة عالرفوف، الراجل قام وقف من عالكرسي ورحب بيا ومش قادر يخبي فرحته بيا كزبون، قلت له من فضلك الاقي عندك مفك صليبة وورد، رد بثقة موجود يا باشا ودخل جوة وجاب لي مفك صليبة"

تثبيت لوحة السيارة بدون مقابل

وقال "لاحظت أنه اختار أفضل وأكبر مفك صليبة وطبعا اغلى وادهولي وانا بصراحة عارف أني هاضيعه زي ما ضيعت عدة العربية واني محتاج اربط النمرة فقلت له مفيش واحد أصغر قالي لا ده كويس وسألني عاوز الورد مقاس أيه شاورت له على نمرة العربية وقلت له مقاس مناسب لربط المسامير بتاعت النمرة دي"

حكاية لوحة السيارة، فيتو



وتابع حكايته المؤثرة فقال: " قالي طيب دور في علب على الورد وطلعها وبعدها بص لي وقالي هات المفك فهمت أنه عاوز يركب لي النمر فقلت له شكرا أنا اعرف أركبها قالي هاته بس وفضل مادد أيده اديته المفك واتفاجأت أنه رجعه مكانه وطلع برة المحل وراح للمحل اللي جنبه غالبا سباك قاله هاستلف مفك الصليبة دقيقة، وراح فاتح شنطة عدة مطلع منها المفك ورايح على العربية وفي ثانية كان قاعد مقرفص أدام النمرة وثبتها بالورد والمسامير وقالي بقت زي الحديد"

وأضاف "قلت له شكرا وحسيت أن الراجل بيعمل كده عشان يطلع بأي سبوبة لإن مفيش زباين وقلت وماله ماهو ريحني من القرفصة وطقطقة الركب ووجع القلب"

واستطرد علاء عقيل قائلًا: " قلت له أأمر يا حاج قالي الأمر لله يا باشا اتوكل على الله قلت له لا صحيح حسابنا كام قالي حساب أيه هو أنا عملت حاجة قلت له إزاي تمن الورد وتعبك كتر خيرك قالي ورد ايه اللي اخد تمنها وتعب أيه اللي تعبته يا راجل ياطيب يللا يا عم نهارك أبيض أتوكل على الله وصمم الراجل أنه مياخدش فلوس"

وقال "فضلت ازن عليه وهو رافض وفي الأخر قلت له طيب اعتبرها تمن كوباية شاي عزمتك عليها وأنت بتشتغل واديته اللي فيه النصيب أخدهم وقالي بس ده كتير قلت له ذوقك وتعبك هو اللي كتير ونهارك زي الفل مشيت وركبت العربية وفضلت افكر في الحكاية التافهة اللي حصلت دي"

ربنا مش هيسيب مصر

وأكمل علاء عقيل حكايته "الناس اللي كلها بتقولي النمرة هتقع بيساعدوني من غير ما يعرفوني وأنا في العربية في التكييف وهم ماشيين على رجلهم في الحر والشمس وكل واحد عنده همه اللي شاغله زي حال الناس دلوقتي ومع ذلك ملقيتش الحقد ولا الغل اللي بيظهر احيانا على أي حد مرتاح نسبيا بالعكس مساعدة وصلت للزعيق".

محاولة تركيب لوحة سياراة، فيتو



وقال "وفكرت في الراجل بتاع الكاوتش معندوش العدة اللي محتاجها لكن مقاليش معنديش وسكت قاللي أنت محتاج ورد ومفك صليبة وفهمني لأني أفندي مش فاهم حاجة وبالفعل ده اللي خلاني أروح للراجل اسأله مباشرة على المفك والورد، اما الراجل الطيب اللي قاعد في محله في الحر حتى المروحة مكانش مشغلها"

وأوضح "طبعا لتوفير الكهربا والمصاريف وطبعا مضغوط من كل اللي ضاغط الناس والمفروض ان فيه زبون دخل وهو وشطارته يبيع له على اد ما يقدر عشان يرجع بيته مستور بقرشين لكن الراجل فضل انه يعملها لوجه الله وبلا مقابل ومياخدش تمن الورد اللي استعملها وهو راضي ومبسوط انه ساعدني"

وعن المصريين قال علاء عقيل في قصته المؤثرة "الناس دي رغم كل اللي فيها معدنها دهب وقلوبها خضرا ونفوسها صافية الناس لسة فيها خير وبتحب الخير وبتعمل خير الشعب ده حقيقي طيب ومعدنه طيب بعد.ما كنت شبه يائس اتمليت أمل وقلت الحمد لله، أنتي ام الدنيا يا مصر وهتفضلي أم الدنيا يا مصر البلد اللي شعبها طيب كدة عمرها ما تقع"

واختتم علاء عقيل حكايته قائلًا: "ربنا مش هيسيب مصر ولو تكالبت عليها الأمم ربنا هيحفظها بفضله لأجل الناس الطيبين مصر عايشة بالناس دي مش باللي بيحضروا حفلات العلمين مش باللي بيقضوا الصيف في الساحل الطيب أو الشرير مصر عايشة بالغلابة اللي بيدعوالك وبيدعولها"

وتابع "ببياعة الجرجير اللي بتشتري منها بكام جنيه وهي تقولك من قلبها وهي بتبتسم ابتسامة رضا روح ربنا يستر طريقك ويبارك لك في ولادك الحمد لله اللي ساترني وساتركم وساتر مصر بدعاوي الطيبين"