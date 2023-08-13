الأحد 13 أغسطس 2023
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رسالة قوية من الحلفاوي لـ وليد الفراج بعد سخريته من مباريات الأهلي والزمالك

الفنان نبيل الحلفاوي،
الفنان نبيل الحلفاوي، فيتو

وليد الفراج، وجه الفنان نبيل الحلفاوي رسالة قوية للإعلامي السعودي وليد الفراج، بعد سخريته من الديربي المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، مشيرًا إلى أن الديربي المصري محلي، في حين أن الديربي السعودي بين فريقي الهلال والنصر ديربي الشرق الأوسط، ويتم نقله عبر 40 قناة عالمية.

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة قوية لـ وليد الفراج


سخرية وليد الفراج من الديربي المصري، دفعت الفنان نبيل الحلفاوي لتوجيه رسالة له، مؤكدًا أن الفراج دون أن يقصد رد على سخريته، حيث قال إن الديربي بين الهلال والنصر ترفعه أسماء اللاعبين المحترفين الذين انضموا للدوري السعودي. 
وكتب نبيل الحلفاوي رسالة لـ وليد الفراج، عبر "تويتر" منصة أكس، قال فيها: "مع احترامي وتقديري للكرة السعودية ومحبتنا للهلال والنصر.. الأستاذ وليد الفراج بدون أن يقصد رد على نفسه عندما قال: شايف الأسماء؟ الأربعين قناة جذبتها الأسماء".

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وتابع نبيل الحلفاوي رسالته لـ وليد الفراج فقال: "لا مقارنة بين دربي ترفعه أسماء ودربي رفعته في ذاته مهما كانت الأسماء."

 

وليد الفراج يسخر من الكرة المصرية


يذكر أن الإعلامى السعودى وليد الفراج سخر من الكرة المصرية، في برنامج تليفزيوني، "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط"، ليرد عليه مشجع مصرى قائلًا: "إن ديربى العرب هو ديربى الأهلى والزمالك فى مصر."
وسخر وليد الفراج من الكرة المصرية، قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري."

وليد الفراج يسخر من الديربي المصري، فيتو


كما أشار وليد الفراج إلى الديربى السعودي بين الهلال والنصر فى نهائى البطولة العربية المقام الان، مؤكدًا أن الكرة السعودية فى تطور.

ديربي مصر يشاهده المصريين

 

وعلق وليد الفراج بأن الدورى المصرى لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدورى السعودى يتم نقله عبر 40 قناة عالمية.
وأضاف وليد الفراج في رده على أحد المشجعين المصريين قائلًا: "يا اخى لا ترى الاسماء الموجودة فى الملعب فى السعودية، ديبرى مصر على مستوى مصر."
أثارت سخرية وليد الفراج غضب العديد من جماهير الكرة المصرية ومسئولي الكرة في مصر، حيث رد رئيس رابطة الأندية أحمد دياب، على وليد الفراج قائلًا: "ديربي الكرة المصرية الاقوى والاكبر في الشرق الاوسط شاء من شاء وأبى من أبى"

وليد الفراج يرد على هجوم المصريين 


تعرض الإعلامي السعودي وليد الفراج لهجوم شديد من محبي الكرة المصرية، لذا قام الفراج بالرد، وأوضح في تصريحات تلفزيونية، قدمها عبر قناة "MBC أكشن"، فقال: "نحن نحترم  كل المسابقات والأندية العربية، والرأي الذي سئلت عنه في حلقة أمس كان يتحدث عن الوضع الحالي لديربي الهلال والنصر بالسعودية مقارنة بالأهلي والزمالك في مصر".
وتابع الفراج رده فقال: "نرجو ألا يكون هناك حساسية في هذا الموضوع، وأي نجاح لأي دولة عربية يفترض أن يفرح كل جمهور كرة القدم بالمنطقة العربية."
وأختتم وليد الفراج تعليقه قائلًا: "تحدثت عن الوضع حاليا فيما يخص ديربي السعودية ومصر، وليس تاريخيًا."

بعد سخريته من الكرة المصرية، أحمد دياب يرد على المذيع السعودي وليد الفراج

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك


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