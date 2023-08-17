أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة (صور)

أسدل الستار اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، علي انتخابات تشكيل هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023 /2027، الذي انتهت باختيار هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد بالتزكية.

غرفة الإسكندرية تتسلم رئاسة اتحاد الغرف من القاهرة

لتعود رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الإسكندرية، بعد أن تسلمتها غرفة القاهرة خلال الدروة المنتهية برئاسة إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة السابق، حيث فاز أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية بالتزكية، بمنصب رئيس الاتحاد العام للدورة الجديدة 2023 - 2027.

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مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية 2023 - 2027، فيتو

أعضاء هيئة مكتب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية في دورته الجديدة

وبالتزكية أيضًا فاز أعضاء هيئة مكتب الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي تضمن هاني محمود وزير الاتصالات السابق نائب أول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط نائبا ثانيا لرئيس الاتحاد، واختيار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية أمينا للصندوق، وأكرم الشافعي رئيس غرفة الإسماعيلية أمين صندوق مساعد، ومحمد أبو سعدة رئيس غرفة بورسعيد سكرتير عام.

د. هاني محمود نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، فيتو

تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة

أما عن تشكيل مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية للدورة الجديدة 2023/2027، فيضم كلًا من:

محمد أبو سعدة ، فيتو

أولًا رؤساء الغرف التجارية المنتخبون وهم:

أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة حسن جعفر رئيس غرفة بنى سويف محمد شعبان الشريف رئيس غرفة البحيرة محمد الملاح رئيس غرفة السويس محمد عبد اللطيف فايد رئيس غرفة دمياط أحمد رعب رئيس غرفة الدقهلية محمد أنور مصلح رئيس غرفة الغربية محمد الزاهد رئيس غرفة الشرقية حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفرالشيخ محمد الخشن رئيس غرفة المنوفية مجدي جاب الله رئيس غرفة الفيوم خالد عبد الجليل رئيس غرفة البحرالأحمر عبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء خالد أبو الوفا رئيس غرفة سوهاج أحمد راضي مخلوف رئيس غرفة المنيا محمد عبد السلام وشهرته" امير الشيخ" رئيس غرفة قنا يحيى أحمد رئيس غرفة الأقصر حسام الدين مصطفى رئيس غرفة اسوان مختار جبريل رئيس غرفة مطروح عربي يماني رئيس غرفة الوادي الجديد

د. محمد عطية الفيومي، فيتو

ثانيًا: أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المعينون بقرار وزير الصناعة وهم:

ويضم المجلس في عضويته من المعينين كلا:

محمد عبد الفتاح المصري محمد حلمي محمد حلمي أبو عيطة مصطفى حافظ حسن المكاوي الدكتور عماد مصطفى زكريا عبد الوهاب وائل طارق محمد إسماعيل

ثالثًا: ممثلا غرفتي القاهرة والإسكندرية في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وهم:

نص قانون إنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية، على إستثنار غرفتي القاهرة والإسكندرية باختيار عضوين ممثلين عن الغرفتين إضافة إلى رئيسيهما.

وخلال انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، تم اختيار الدكتور كرم كردي ممثلا لغرفة الاسكندرية في الاتحاد العام. وخلال انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، تم اختيارعماد قناوي ممثلا لغرفة القاهرة في الاتحاد.