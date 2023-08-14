الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

بالتذكية..

محمد سعدة رئيسا للغرفة التجارية ببورسعيد للمرة الثانية على التوالي

رئيس مجلس إدارة الغرفة
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، فيتو

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، اجتماعه الأول، اليوم الاثنين، لانتخاب هيئة المكتب للدورة 2023 - 2027 من بين أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بناء على قرار المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، رقم 273 لسنة 2023، بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للانعقاد لانتخاب هيئات مكاتبها.

وأسفر الاجتماع عن اتفاق جميع أعضاء مجلس الإدارة على تولي محمد سعده، منصب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد - بالتزكية - للمرة الثانية على التوالي.

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ومن جانبه، وجه محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الغرفة، على ثقتهم في توليه هذا المنصب للدورة الثانية على التوالي، مؤكدا أنه سيواصل هو وأعضاء مجلس الإدارة، العمل الدءوب للارتقاء بمستوى كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها، فضلا عن مواصلة الجهود المبذولة على كافة المستويات لحل أي مشاكل قد تواجههم والعمل على تلبية مطالبهم.

رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد،  فيتو 

ويضم مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد للدورة 2023 - 2027 كل من: محمد سعده، رئيس الغرفة، وحسن محمد حسن ابو طالب، نائب أول، وعمرو محمد محمد السيد، نائب ثان، وأشرف عبده عبد الغني بيومي، سكرتير عام، ومحمد سعد محمد مصلح، أمين صندوق، ومحمد محمد حسن علي رحيم، أمين صندوق مساعد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة: ابراهيم جمال ابراهيم ابو عميرة، واحمد محمد عوف حماده، وحسن محمد حسن رحيم، وصلاح محمد مصطفى عبد الله، وعبده محمد محمد رضوان، وعلي احمد عبد الغني محمد سالم، وعوض السعيد السيد قوطه، ومحمد عبد المجيد علي محمد ابو طالب، ومحمد هاني الحسيني محمد خضير، وميمي عطا عوض الجندي.

 

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المهندس أحمد سمير صالح رئيس الغرفة التجارية مجلس إدارة الغرفة التجارية وزير التجارة والصناعة مجالس إدارات الغرف التجارية

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