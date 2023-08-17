الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 17-8-2023

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي اليوم الخميس ، الدولار يحاول اخترق المستوى 103.00 والثبات على المستوى الجديد عند 103.322 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من الاختراق الواضحة خلال حركة التعاملات والتي سببتها بيانات التضخم، والتي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة. 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب في البورصة المصرية 

 

مؤشر الذهب الان الخميس، فيتو 

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى 

ارتفع مؤشر الدولار اليوم الخميس بنسبة 0.01  % عند المستوى 103.322 نقطة ، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50%.

Advertisements

مؤشر الدولار، فيتو

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي 

(يتم حساب مؤشر الدولار باعتباره متوسط مرجح من أسعار تلك العملات) 

  1.  اليورو: 1.10 دولار أمريكي.
  2.  الين الياباني:  0.0069  دولار أمريكي.
  3.  الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي.
  4.  الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي.
  5.  الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي.
  6.  الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.80 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا منتصف تعاملات الأربعاء 16 / 8 / 2023

تحديث لحظى، سعر الدولار الأمريكي مساء الأحد فى البنك المركزى المصرى 13 /8/ 2023

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

مؤشر الدولار الأمريكي الدولار بيانات التضخم التضخم الولايات المتحدة مؤشر الدولار العملات الأجنبية العملة الأمريكية عملات الدول العملات الستة الدولار الكندي الكرونا السويدية الجنيه الاسترلينى حساب مؤشر الدولار دولار الفرنك السويسري فيتو

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

خبير: المؤشر الإسلامى بالبورصة لا يؤثر على الأداء والسوق المصري يقبل التنوع

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

التجديد لمحافظ البنك المركزي الأبرز، قرارات جمهورية قوية خلال ساعات

سعر جرام الذهب في البورصة المصرية اليوم 17-8-2023

تنسيق كلية إعلام من علمي علوم 2023، مؤشرات المرحلة الثانية

الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة باختيار أحمد مرتضى قائما بأعمال رئيس النادي

اتحاد الغرف التجارية يشكل هيئة مكتبه، محمود وأبو العيون نائبان والفيومي أمين الصندوق

الأهلى، هل يفكر كولر في الاعتماد على ثنائى الفريق لحل الأزمة الهجومية؟

لقاء الخميسي توجه رسالة خاصة لجمهورها

Advertisements

منوعات

المزيد

برج كهرباء يطير في الهواء رغم ثقل وزنه بالصين

إطلاق اسم فنان شهير على نوع جديد من الأفاعي‎

فتاة تشتري جميع علب الفول السوداني في الطائرة لسبب غريب

إنجاز طبي غير مسبوق، كلية خنزير تعمل بجسد إنسان بعد شهر من زراعتها

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس غدا الجمعة 18-8-2023 في مصر

إعلان هام لحملة المؤهلات الجامعية والمتوسطة من وزارة الأوقاف

شروط التحويل لكلية الزراعة بجامعة عين شمس

فتح التسجيل لبرنامج ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية بجامعة حلوان

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

أشهر 10 أحاديث يتداولها الناس ولا يعرفون أنها قدسية

ما حكم الزكاة في نباتات الزينة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية