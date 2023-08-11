ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الجمعة 11-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الجمعة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50% .

Advertisements

اقرأ التالي: آخر تطورات سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الخميس

التحليل الفنى للدولار ، فيتو

سعر عملات الدول الأخرى مقابل سعر الدولار الأمريكي

( يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار تلك العملات )



اليورو: 1.10 دولار أمريكي. الين الياباني : 0.0069 دولار أمريكي. الفرنك السويسري: 1.14 دولار أمريكي. الدولار الكندي: 0.74 دولار أمريكي. الكرونا السويدية: 0.093 دولار أمريكي. الجنيه الإسترليني: 1.27 دولار أمريكي.

مؤشر الدولار، فيتو

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء الجمعة

وارتفع مؤشر الدولار مساء اليوم الجمعة ارتفاعا طفيفا ، حيث شهد المؤشر تحركا من 102.400 نقطة إلى 102.545 نقطة ، كما تأتى نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية: اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50% .

سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وعلى الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023 وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.