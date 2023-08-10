سعر الدولار اليوم الخميس 10 /8/ 2023 طبقا للمؤشر العالمي

تراجع مؤشر الدولار العالمى خلال جلسة، اليوم الخميس، بنسبة 0.3 % بعد أن نجح في الاستقرار خلال اليومين الماضيين فوق المستوى 102، بينما تتأهب الأسواق اليوم لتقبل قرار التضخم الأمريكي.

وكشف تقرير جولد بيليون أن التوقعات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر يوليو بنسبة 3.3% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3%، بينما قد يستقر المؤشر السنوي الجوهري دون تغيير عند 4.8%.

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مؤشر الدولار العالمى، فيتو

التحليل الفنى لمؤشر الدولار اليوم الخميس

مؤشر الدولار، لم يتحرك سعر الدولار فى المؤشر منذ بداية التداولات اليوم الخميس، ونلاحظ تأثره بتعارض المؤشرات الرئيسية ليحافظ على حالة التذبذب المصاحبة له، قرب المقاومة المستقرة عند 102.40, نذكر بأن الثبات السلبي المتكرر دون هذه المقاومة يشكل عاملا أساسيا لتفعيل المسار الهابط بمحاولة استهداف السعر قريبا لمستوى 101.10 و100.65 على التوالي، أما اختراق السعر للمقاومة سيعمل على إلغاء النظرة السلبية لنتوقع تشكيله بذلك لاندفاع إيجابي قوي قد يستهدف بشكل أولي لمستوى 102.80 و103.30.

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مؤشر الدولار العالمى، فيتو

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.