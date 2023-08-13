تحديث لحظى، سعر الدولار الأمريكي مساء الأحد فى البنك المركزى المصرى 13 /8/ 2023

سعر الدولار الأمريكي مساء الأحد فى البنك المركزى المصرى، الدولار يحاول المقاومة والثبات على المستوى الحالى عند 102.730 نقطة، ويمكن القول إن هناك حالة من المقاومة المتوقعة من خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع الجمعة ليتعافى من بعض الخسائر التي سببتها بيانات التضخم، التي كانت قائمة مستمرة خلال التعاملات المبكرة، بعد صدور بيانات الصين والولايات المتحدة.

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مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكى مقارنة مع العملات الأجنبية السته الأخرى

مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـالعملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني، كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 50% .

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سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنوك الآن، حيث جاءت في البنك المركزي نحو 30.8423 جنيه للشراء، و30.9386 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلى المصرى

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك QNB

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

الدولار، فيتو