باريس سان جيرمان يسابق الزمن للتعاقد مع جناح ليون بعد رحيل النجوم

باريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية أن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، وإدارة ناديه، تسابق الزمن لتعزيز هجوم الفريق، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة RMC سبورت أن بي إس جي لم يتخل عن فكرة التعاقد مع برادلي باركولا، جناح فريق أولمبيك ليون.

وأشارت إلى أن إنريكي، يريد إعادة هيكلة الهجوم الباريسي بعد رحيل ميسي ونيمار، والغموض الذي يحيط بمستقبل كيليان مبابي.

وأوضحت أن المدرب الإسباني، اعتمد في مباراة الجولة الأولى بالدوري على الثلاثي الهجومي لي كانج وأسينسيو وجونزالو راموس.

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وواصلت التقارير بأن الفريق الباريسي افتقد للشراسة الكافية، لذا يسعى بكل جدية لضم باركولا، وأيضا كولو مواني، مهاجم فرانكفورت.

وأضافت أن نادي ليون رفض عرضا باريسيا لبيع باركولا، الشهر الماضي، ومتحفظ تماما على فكرة الاستغناء عنه.

وواصلت أن نادي ليون يواجه مشاكل اقتصادية، ومهدد باختراق لوائح الرقابة المالية في فرنسا، مما يجعل فكرة تعويض لاعبه غير مضمونة.

وكشفت الشبكة الفرنسية أيضا أن نادي ليون، اشترط صفقة تبادلية لبيع باركولا، وهي التعاقد مع عبدو ديالو، مدافع الفريق الباريسي إلا أن إدارة بي إس جي، قررت بيع ديالو لنادي العربي القطري، حيث وقع السنغالي الدولي عقدا مدته 4 سنوات.

باريس سان جيرمان يعلن انتقال لاعبه للعربي

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، انضمام لاعبه السنغالي عبدو ديالو إلى العربي القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان رحيل عبدو ديالو إلى العربي القطري على أن يرتدي ديالو القميص رقم 22 من النادي القطري.

وقال اللاعب لاسنغالي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان: "بعيد عن الأنظار ولكن قريب من قلبي، سأكون دائمًا باريسيًا وممتنًا لارتدائي هذا القميص".وخاض ديالو إجمالي 75 مباراة مع باريس سان جيرمان، لم يسجل وصنع 4 أهداف.



وانضم عبدو ديالو إلى باريس سان جيرمان منذ عام 2019 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، فيما أعير المدافع السنغالي في الموسم الماضي إلى نادي لايبزيج الألماني.