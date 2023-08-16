بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، أزمة جديدة بين برشلونة وديمبلى

برشلونة، كشفت تقارير صحفية عن بوادر أزمة مرتقبة بين برشلونة والفرنسي عثمان ديمبلى ووكيل أعمال عثمان ديمبلى الذي انتقل من صفوف البارسا إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 50 مليون جنيه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه كان من المفترض توزيع هذه القيمة على النحو التالي: يحصل برشلونة على 25 مليون يورو، وينال ديمبلي 15 مليون يورو، بجانب 10 ملايين يورو لموسى سيسوكو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن حصول وكيل ديمبلي على هذا المبلغ كان شريطة حدوث ظروف معينة، وترى إدارة برشلونة أنها لم تتحقق، لذلك قرر النادي الكتالوني عدم دفع المبلغ.

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وذكرت الصحيفة الإسبانية: "برشلونة مستعد للذهاب إلى المحاكم في هذه الأزمة مع وكيل ديمبلي".

واختتمت إلى أن برشلونة سجل إيرادات بقيمة 35 مليون يورو من بيع ديمبلي لدى رابطة الليجا، ما سيساعد النادي في ملف اللعب المالي النظيف وتسجيل اللاعبين الجدد.

وقام نادي برشلونة بحذف البيان الذي صدر عنه بشأن انتقال لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وكان البلوجرانا قد أصدر بيانا عقب اكتمال الصفقة، أعلن فيه شكره للاعب الفرنسي على الفترة التي قضاها بقميص البارسا، بالإضافة إلى توضيح أن قيمة الصفقة تبلغ 50.4 مليون يورو.

وحذف برشلونة البيان الأول من حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، ثم نشر بيانا جديدا، لا يتضمن توجيه الشكر إلى ديمبلي أو ذكر قيمة الصفقة.

بيان برشلونة

وجاء البيان الجديد من برشلونة، كالتالي: "أنهى النادي واللاعب عثمان ديمبلي علاقتهما بناء على ممارسة اللاعب أحد الحقوق المتضمنة في عقده الوظيفي من طرف واحد، ولم يتفاوض النادي أو يتفق مع أطراف ثالثة على شروط هذا الانفصال، امتثالا صارما للاتفاق".

يذكر أن العلاقة توترت مؤخرا بين ديمبلي ومسؤولي برشلونة، بسبب طلبه الرحيل عن النادي، واشتراطه الحصول على نصف قيمة الشرط الجزائي.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا، مع عثمان ديمبلي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.

وكشف باريس سان جيرمان عن الصفقة بفيديو مشوق عبر حسابه الرسمي على تويتر بعنوان "لنصنع التاريخ في باريس".

وظهر ظل ديمبلي (26 عاما) في نهاية الفيديو مع استعراض بالقدمين اليمنى واليسرى، وفوزه بكأس العالم مع منتخب فرنسا في 2018.

وألمح مقطع الفيديو إلى أن الجناح الفرنسي وقع عقدا مدته 5 مواسم، ينتهي في صيف 2028.

وكان عثمان ديمبلي يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2024، يتضمن شرطا جزائيا قيمته 50 مليون يورو.



إنريكي يدافع عن باريس سان جيرمان في أزمة مبابي

دافع الأسباني لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان عن إدارة ناديه في أزمتها المشتعلة مع نجم الفريق مبابي.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باريس مع لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "أذكر الجميع بفلسفة النادي التي ذكرها ناصر الخليفي (رئيس النادي) بوضوح شديد، وهي أن باريس فوق الجميع".

وأضاف المدير الفني الإسباني: "هذا يعني أن النادي فوق اللاعبين والمدربين والإداريين، وهذا أمر أتفق معه بنسبة 100%".

وأردف: "موضوع مبابي ظهر ظهر بالفعل في الماضي وتم العثور على حل إيجابي بين النادي واللاعب قبل وصولي".

وأكمل: "لذلك آمل أن يحدث هذا مرة أخرى، وأن ينتهي الأمر باتفاق بين اللاعب والنادي، هذا شيء أرغب فيه كثيرا".