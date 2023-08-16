باريس سان جيرمان يعلن بيع نجمه الأرجنتيني لروما الإيطالي

الدوري الايطالي، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رحيل أحد نجومه للانتقال إلى صفوف فريق روما الإيطالي.

وأكد بي إس جي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر عن انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني لياندور باريديس في صفقة بيع نهائي.

Après une saison passée à la Juventus Turin dans le cadre d’un prêt, Leandro Paredes est transféré définitivement à l’AS Rome. ✍️



Le Paris Saint-Germain souhaite beaucoup de réussite à Leandro sous ses nouvelles couleurs.



💻 https://t.co/o1tQrTILjK pic.twitter.com/TX0lorTSlD Advertisements August 16, 2023

وأشار البيان إلى أن باريديس الفائز بكأس العالم الأخيرة مع الأرجنتين، قضى الموسم الماضي معارا لنادي يوفنتوس الإيطالي.

النادي الباريسي سيحصل على 2.5 مليون يورو نظير بيع لاعبه، قد ترتفع إلى 4.5 مليون يورو بإضافة بعض الحوافز المادية.

يذكر أن باريديس انتقل إلى سان جيرمان في يناي 2019 قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وسبق للاعب الأرجنتيني أن حمل قيمص فريق العاصمة الإيطالية خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

باريس سان جيرمان يودع نيمار

وعلي صعيد آخر ودع باريس سان جيرمان لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا للهلال السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر باريس سان جيرمان أرقام نيمار مع الفريق على مدار 6 مواسم، وكتب: 6 مواسم.. 173 مباراة

.. 70 تمريرة حاسمة.. 118 هدفا.. نيمار واحد من أساطير باريس سان جيرمان.





وأعلن نادي الهلال السعودي ضم البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب تقارير صحفية فإن انتقال نيمار إلى الهلال السعودي سيكون مقابل 90 مليون يورو ليكون أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وارتفعت قيمة نيمار إلى 400 مليون يورو، شاملة انتقاله من سانتوس إلى برشلونة مقابل 88 مليونا، ثم رحيله إلى باريس مقابل 222 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن متوسط صفقات بيع نيمار للمرة الواحدة (133.33 مليون يورو).

ويحل ثانيا في القائمة، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو (333.36 مليون يورو) شاملة صفقات بيعه 7 مرات.

وفي المركز الثالث، يأتي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (247 مليون يورو) بـ 4 صفقات انتقال، ثم الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي (220 مليون يورو) بـ 3 صفقات.

أما المهاجم الإسباني ألفارو موراتا تم بيعه 6 مرات مقابل 189 مليون يورو، ثم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو (180.3 مليون يورو) بـ 5 تنقلات.

في المقابل، حقق كيليان مبابي 180 مليون يورو بصفقة انتقال واحدة، ويتساوى مع مواطنه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تنقل 4 مرات.

بينما تنقل الجناح الأرجنتيني آنخيل دي ماريا 4 مرات مقابل (179 مليون يورو)، يليه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (169.10 مليون يورو) بـ 7 صفقات انتقال.