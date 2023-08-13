في بيان رسمي، باريس سان جيرمان يعلن عودة مبابي للتدريبات الجماعية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي اليوم الأحد: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق هذا الصباح.

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

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ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

كان باريس، أعلن، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يضغط علي مبابي

واتخذ باريس سان جيرمان، قرارا جديدا ضد نجمه كيليان مبابي، في محاولة للضغط عليه للموافقة على الرحيل هذا الصيف.

فبعدما استبعده من معسكر الإعداد، قرر استمرار استبعاده من تدريبات المجموعة الرئيسية، بداية من الإثنين، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، قرر سان جيرمان، استمرار استبعاد مبابي من تدريبات المجموعة الرئيسية بباريس، وتواجده ضمن مران اللاعبين المعروضين للبيع في الميركاتو الحالي.

باريس سان جيرمان ومبابي



وأشارت إلى أن الصدام بين باريس ومبابي تسبب في غياب اللاعب عن مباراة لوريان بالأسبوع اأول في الدوري الفرنسي.



وأوضحت أن سان جيرمان يعتزم وضع خطة تدريبية تشمل فقط اللاعبين الملتزمين مع النادي.

وذكرت أن باريس يتوقع الحصول على عرض ضعيف من ريال مدريد لضم مبابي في الأيام الأخيرة من الميركاتو، لكن الميرنجي لن يقدم أي عرض حتى يعلن المهاجم علنا رغبته في المغادرة والذهاب إلى النادي الملكي.