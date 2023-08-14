الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

ناصر الخليفي يتقمص عادات مبابي مع جماهير باريس سان جيرمان

مبابي،فيتو
مبابي،فيتو

مبابي، كشف تقرير صحفي فرنسي عن موقف طريف من ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عقب انتهاء أزمة كيليان مبابي.

وكانت إدارة سان جيرمان قررت العفو عن مبابي وعودته إلى تدريبات الفريق الأساسي، أمس الأحد، بعد أن وعد بعدم مغادرة النادي الفرنسي مجانا.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، كان يوم الأحد مميزا للغاية في باريس، عقب نهاية مسلسل مؤلم لدى مشجعي سان جيرمان، بسبب العداء السابق بين اللاعب والنادي.

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وأشارت إلى أنه تجمع عدد من المشجعين المتحمسين في انتظار وصول مبابي، وتكرار عادته في الفترة الأخيرة بمنح التوقيعات والصور للجمهور عقب التدريبات.

وأوضحت أن مبابي لم يمر على الحشد الجماهيري، بينما كانت المفاجأة أن الخليفي هو من توقف لتحية المشجعين ومنحهم التوقيعات والصور.

وأكدت الصحيفة أن رئيس سان جيرمان كان يدرك أن هناك صحفيين بين الجمهور، ولم يقل أي كلمة بشأن مبابي.

باريس سان جيرمان يعلن انتهاء أزمة مبابي

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن عودة كيليان مبابي للتدريبات الجماعية من جديد بعد غيابه عن المشاركة في التدريبات منذ بداية الموسم الحالي.

وقال باريس سان جيرمان في بيان رسمي أمس الأحد: بعد مناقشات بناءة وإيجابية للغاية بين إدارة النادي وكيليان مبابي قبل مباراة لوريان، قررنا عودة اللاعب إلى تدريبات الفريق هذا الصباح.

وكشفت تقارير صحفية  تفاصيل رسالة ناصر الخليفي، رئيس  باريس سان جيرمان المشفرة، للفرنسي كيليان مبابي خلال حفل تقديم المهاجم الجديد للفريق الباريسي، جونزالو راموس.

ووجه رئيس نادي باريس سان جيرمان بعض الكلمات، التي يفهم منها على أنها رسالة مشفرة إلى كيليان مبابي، نجم الفريق الباريسي.

وقال الخليفي، وفقا ما نقلت عنه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سعداء بأن نرحب بجونزالو راموس في عائلة باريس كأحدث وأكثر المهاجمين إثارة للتشويق".

وأضاف "إنه لاعب دولي شاب رائع ومتحمس للغاية يقاتل من أجل الفريق،هذه هي أنواع اللاعبين الذين يشكلون مستقبل مؤسستنا العظيمة".

كان باريس، أعلن، تعاقده مع البرتغالي جونزالو راموس قادما من بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إلزامية الشراء مقابل 80 مليون يورو.

في بيان رسمي، باريس سان جيرمان يعلن عودة مبابي للتدريبات الجماعية

آخر تطورات أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

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