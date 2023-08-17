آخر مستجدات ملف مفاوضات مهاجم الأهلي الأجنبي

الأهلى، قالت مصادر داخل الأهلي إن مفاوضات ضم المهاجم الأجنبي الجديد انتهت وإن مسألة الإعلان عنه تبقى مسألة وقت ليس أكثر.

أضافت: بمجرد الإعلان عن إعارة احمد القندوسي سيتم الإعلان عن المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم قيده بديلا للاعب الجزائري في قائمة الموسم الجديد.

و يستعد النادي الأهلي لإصدار بيان خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن إعارة الجزائري أحمد القندوسي لاعب الفريق لمدة موسم إلى أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقالت مصادر إن اللاعب قريب من نادي سيراميكا كليوباترا كما يتواجد في الصورة نادي زد أيضا ولكن الأول تبقى حظوطه أقوى للفوز بخدمات اللاعب لمدة موسم.

من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية عن رغبة نادي صن داونز الجنوب أفريقي في ضم بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صن داونز يستهدف ضم بيرسي تاو

وفقا لما ذكرته صحيفة "إس إن إل24" الجنوب أفريقية فإن إدارة نادي صن داونز تريد استعادة خدمات بيرسي تاو مرة أخرى ولكن ذلك الأمر يصطدم بعقد محكم وقوي من قبل مسئولي النادي الأهلي".

وذكرت الصحيفة الجنوب أفريقية أن "النادي الأهلي يضع استثناء وحيد لرحيل بيرسي تاو إلى الدوريات الأوروبية فقط، وليس إلى أي نادي آخر داخل أفريقيا".

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واختتمت الصحيفة الجنوب أفريقية "يتبقى لبيرسي تاو موسم واحد فقط في عقده مع الأهلي، ولكن هناك صعوبة في ضم اللاعب بسبب العقد المحكم من قبل مسئولي الفريق الأحمر".

وطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إدارة النادي حسم تجديد ملف الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وقال مصدر داخل الأهلي إن كولر طلب حسم تمديد عقد اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد من أجل إغلاق الملف تماما وعدم الحديث بأي شئ يؤثر على تركيز اللاعب.

وأوضح أن كولر يرغب في الحفاظ على تركيز عناصر الفريق الأساسية قبل انطلاق الموسم وهو ما وعد به مسئولي الأهلي الذين أكدوا على تقديم كل سبل الدعم للسويسري من أجل مواصلة رحلة النجاحات مع الفريق محليا وقاريا.

قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

في سياق آخر رحل عن النادي الأهلي في الموسم الحالي 13 لاعبا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا على سبيل الإعارة.

وتعرض “فيتو” في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 ألف يورو.

حمدي فتحي انتقل إلى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلي في الموسم المقبل

من ناحية أخرى يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلى وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

كما يواجه كولر تهديدا آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي، الذي قدم فيه الأهلى أداء متراجعا وحصد فيها المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب، حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال، بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

ويواجه السويسري مارسيل كولر تهديدا آخر مع الأهلي وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام للمرة الأولى، ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.