حكاية إسلام، تحدى إعاقته وطلع الأول على دفعته بالكلية، وهذا مايريد توصيله للسيسي (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “رفضوه في الكلية فطلع الأول على دفعته.. إسلام تحدى الإعاقة ويطلب مقابلة الرئيس: نفسي نغير ثقافة المجتمع معانا”.

اسلام ووالدته من ذوي الهمم، فيتو

والتقت فيتو بالمهندسة إيمان والدة اسلام أحد شباب ذوي الهمم المكافح الصبور، وقالت:" إسلام تعرض للكثير من التنمر والشفقة".



وأضافت:" إسلام التحق بمدرسة ابتدائية قبطية وكنت معه ذهابا وإيابا وإقامة بالمدرسة ووجدت ابني بدأ يتفاعل مع الطلاب وحب المدرسه، أخذ سنة اولى وثانية وثالثة، وفى سنة رابعة مدير التعليم الإبتدائى قال إن إسلام المفروض يكون فى مدرسة فكرية وأن مديرة المدرسة قالت إن نسبة الذكاء لنجله 110% وخافو االإعلان عن النسبة دى لأنها نسبة عالية".



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اسلام ووالدته من ذوي الهمم، فيتو

وتابعت:" اسلام كان بيبهرني بتفوقه اخد خمسة ابتدائى وطلع الأول على المدرسة واستكمل مراحل التعليم داخل المدرسة الإعدادية، وفى سنة تانية إعدادى جاءت الموجهة فى المدرسة الإعدادية فى فترة الامتحانات وقالت متهكمة “ انت متخيله أن إنت هتوصليه لفين”، ورديت عليها باكية لـ"أكثر مما تتخيلي".



اسلام ووالدته من ذوي الهمم، فيتو

واستكملت الأم حديثها:" إسلام حصل على الشهادة الإعدادية والإعاقة عنده ليست فى العقل بل إعاقة حركية، والتحق بالمدرسة الثانوية بنين وكانت بعيدة عن المنزل جدا، وصممنا له ديسك متنقل، وفوجئت بإسلام مقفل فى الصف الأول الثانوي مادة الأحياء ومادة الرياضيات واكتشف غلطة فى ورقة الامتحان أثناء أدائه الامتحان فى لجنة خاصة، و إسلام كمل منازل وفى تانية ثانوي دخل قسم الأدبى وقفل المواد، وكان بيتقال له كلام حلو بيديه حافز وكلام وحش يجعلهم يتحدى بزيادة ".

اسلام ووالدته من ذوي الهمم، فيتو



وأوضحت أنه حصل علي جاب مجموع 97.7% فى الثانوية العامة والتحق بقسم الإعلام وطلع الأول على الدفعه فى الترم الأول.



وتابعت:" إسلام عايز حياة كريمة لذوى الهمم، واخترع كارتون الهدف منه أنه يثبت أن ذو الهمم زيهم زى اى حد ، إسلام نفسه يقابل الرئيس عبد الفتاح السيسى عشان يشكره لأن الرئيس اول من إهتم لذوى الهمم وعمل سنه مخصصه بيهم".



وأردفت:"إسلام حفظ القانون ٣لسنة ٢٠١٨، وعايز الناس تطبق كل إللى فيه وأن ذوي الهمم يبقى لهم جزء فى الحوار الوطني

هو وسهيله ومحمد الدره اللى كان بيكتب بأنفه، وأحمد الصديق وإيمان محمد من ذوى الهمم فاقدان للبصر وتزوجا وهما من منية النصر الدقهلية "



واختتمت والدة إسلام حديثها قائلة:" ابني شارك فى برنامج العباقرة مرتين واتعرف هناك على سهيله، وهو منسق عام لمبادرة خمسة عشر مليون معاق بالدقهلية ".

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