فوائد السبانخ، هذه شروط تقديمها للأطفال

فوائد السبانخ للأطفال، السبانخ من الخضراوات الخضراء الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية وارتبطت عند الأطفال قديمًا بكارتون شهير.

وفوائد السبانخ للأطفال، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، وينصح الخبراء دائما بتقديمها لهم باستمرار لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة.

شروط تقديم السبانخ للأطفال

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، يعتبر السبانخ من المصادر الغنية بالحديد ولكن نظرا لاحتوائه على مادة oxalic acid بنسبة امتصاص الحديد بها قليلة لذلك يجب تقديم السبانخ مع أغذية تزيد من امتصاص الحديد مثل البروتينات الحيوانية أو عصير البرتقال، كما أنه يفضل عدم طهى السبانخ وتقديمها كعصير وذلك بخلط السبانخ بعصير البرتقال يحسن من مذاقها وبالتالي قد يستسيغه الطفل أكثر.

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وتقدم السبانخ للطفل بطرق مختلفة ويمكن وضعها فى المخبوزات بشرط تحضيرها مع البروتينات الحيوانية لمساعدة جسم الطفل على امتصاص عناصرها الغذائية بشكل أكبر.

القيمة الغذائية الموجودة في السبانخ

وللسبانخ فوائد حيث يحتوى كل كوب من السبانخ الخام على 7 سعرات حرارية فقط، ويوفر 181٪ من القيمة اليومية لفيتامين K، و56 % من فيتامين (أ)، و15 % من حمض الفوليك، و14 % من فيتامين C و13 % من المنجنيز.

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كما أن كوب من السبانخ المطبوخة يحتوي على 41 سعر حراري، وأكثر من 100 % من فيتامينات A وK، وأكثر من 20 % من حمض الفوليك، وفيتامين C، وفيتامين بي وفيتامين B-6 والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، وأكثر من 10 % من الألياف، وفيتامين E، الثيامين، والنحاس والفوسفور.

فوائد السبانخ

ومن فوائد السبانخ:-

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد ولكن يجب تقديمها مع مصادر فيتامين سي لتحفيز الجسم على امتصاص الحديد الموجود بها.

تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائها على البوتاسيوم والماغنسيوم.

تقوى العضلات وتمنع الشد العضلي لاحتوائها على البوتاسيوم.

تقوى العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائها على نسبة عالية من الكالسيوم.

تعزز من صحة العين والنظر لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين أ.

تنظم حركة الجهاز الهضمي وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم لاحتوائها على الألياف الغذائية.

قليلة السعرات الحرارية وتمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة وبالتالى مهمة في إنقاص الوزن.

تساعد فى نمو الصغار بشكل صحى وبدون مشاكل.

مهمة للمرأة الحامل حيث تعزز من صحة الحنين ونموه بشكل صحى وتقلل فرص حدوث تشوهات الأجنة.