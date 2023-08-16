الأربعاء 16 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب ولاية أضنة التركية

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم".

ولم تسجل الولاية أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.

وقال رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".

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كما أوضح أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال.

هذا وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، الأسبوع الماضي، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد. وحدثت هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في ولاية ملاطية جنوب البلاد.

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