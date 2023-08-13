الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزال قوي يضرب الفلبين

زلزال قوي يضرب الفلبين،
زلزال قوي يضرب الفلبين، فيتو

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، مقاطعة "باتانيس" شمالي الفلبين.


زلزال قوي يضرب الفلبين 

ومن جانبه قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، في البيان الصادر عنه اليوم الأحد:" إن الزلزال وقع على بعد 38 كيلومترًا غرب منطقة سابتانج".
ولم تصدر السلطات الفلبينية بيانات تكشف حجم الخسائر المادية أو البشرية التي تسبب فيها الزلزال.

وتجدر الإشارة إلى أن الفلبين، تقع في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ، والتي تشهد 90 % من الزلازل المسجلة على مستوى العالم.
وعلى الجانب الأخر أعلنت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن زلزالين طبيعيين طفيفين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.

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وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن  الزلزال الأول وقع  بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقًا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.


وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالًا وخط طول 129.19 درجة شرقًا على عمق 15 كيلومترًا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالًا وخط طول 129.16 درجة شرقًا على عمق 5 كيلومترات.  
 

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