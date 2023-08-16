عامر حسين يكشف لماذا رفض المدربون تولي مسئولية المنتخب الأولمبي قبل ميكالي؟

المنتخب الأولمبي، قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن العديد من المدربين المصريين رفضوا تولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قبل التعاقد مع البرازيلي روجيرو ميكالي.

وكشف عامر حسين في تصريحات خاصة لفيتو، أن رفض المدربين المصريين الذين فاوضهم مجلس إدارة اتحاد الكرة مهمة تدريب المنتخب الأولمبي، جاء بزعم أن هذا الجيل لا يضم لاعبين موهوبين، باستثناء إبراهيم عادل ومحمود صابر، وأن العمل معه سيكون مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تقضي على مستقبلهم التدريبي.

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سبب آخر لرفض تدريب المنتخب الأولمبي

أضاف عضو اتحاد الكرة، أن عدد من المدربين الأجانب رفضوا عرض اتحاد الكرة المصري لتدريب المنتخب الأولمبي، بسبب ضيق الوقت المتبقي على انطلاق مشوار الفريق في التصفيات المؤهلة للأولمبياد، وأنها غير كافية لتكوين فريق قوي قادر على تخطي التصفيات والتأهل للأولمبياد، حتى جاء البرازيلي ميكالي وحقق المعادلة الصعبة وجمع بين التأهل لأولمبياد باريس وتطوير أداء الفريق الجماعي بشكل رائع نال إشادة كل المتابعين وخبراء الكرة المصرية.

عامر حسين، فيتو

أزمة المباريات الودية

أزمة كبيرة تنتظر منتخب مصر الأولمبي، خلال معسكره القادم في سبتمبر المقبل، بعدما فشلت محاولات مسئولي اتحاد الكرة، في توفير أي مباريات ودية للفريق، على الرغم من أن المعسكر يقام خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، طالب مسئولو اتحاد الكرة قبيل سفره لقضاء أجازته في البرازيل، بضرورة توفير مباراتين وديتين للفريق خلال معسكر سبتمبر، إلا أن مسئولو الجبلاية فشلوا في تلبية رغبة الخواجة.

ميكالي أثناء توقيع عقد تدريب المنتخب الأولمبي، فيتو

وبات الأقرب أن يقام معسكر المنتخب الأولمبي في الشهر المقبل، دون أن يتضمن أي مباريات ودية للمنتخب الأولمبي الذي يسعى مديره الفني لتحقيق ميدالية أولمبية في أولمبياد باريس 2024.

وكان ميكالي قاد المنتخب الأولمبي لحصد الميدالية الفضية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب وتوج بها المنتخب المغربي، بعد الفوز على المنتخب الأوليمبي المصري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ميكالي يجتمع بالجهاز الفني

ومن المقرر، أن يعقد روجيرو ميكالي اجتماعا مع الجهاز الفني المعاون له غدا الأربعاء، لمناقشة برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، إلى جانب ترتيبات معسكر الفريق المقبل في الأجندة الدولية للفيفا في سبتمبر المقبل.

ودية أوزبكستان

يحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.

تحقيق ميدالية أولمبية

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي إنه جار مخاطبة عدد كبير من المنتخبات الكبيرة لخوض وديات معها فى الفترة القادمة، وأن الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب على تواصل دائم مع ميكالي الذى يتواجد فى بلده لقضاء إجازة مع أسرته وأن الأمور تسير بشكل منظم ومدروس بحثا عن التواجد القوى فى الأولمبياد والدفاع بقوة عن أحلام مصر المشروعة فى إحراز ميدالية أولمبية.

ونجح المنتخب الأولمبي فى رسم صورة ذهنية أكثر من رائعة لدى الجمهور المصري وكل عشاق الكرة فى أفريقيا والعالم عقب ظهوره المبهر فى بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالمغرب وأحرز الميدالية الفضية وتأهل إلى الأولمبياد من بوابة الكبار بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من معانقة كأس البطولة لكن ظروف خارجة حالت دون إحراز اللقب.