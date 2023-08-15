عامر حسين: جلسة 24 أغسطس باتحاد الكرة تشهد تشكيل 4 منتخبات

اتحاد الكرة، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اجتماع المجلس المقرر انعقاده يوم 24 أغسطس الجاري، سيشهد تشكيل الأجهزة الفنية لأربع منتخبات وهي مواليد 2005 و2007 و2008 و2009.

أضاف عامر حسين في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخبا 2005 و2008 ينتظران المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 17 و19 سنة بالعام 2025.

وأكد عامر حسين أن هناك لجنة ثلاثية مكونة منه ومعه حازم إمام ومحمد بركات، هي المكلفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الأربعة.

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حازم إمام وبركات، فيتو

حقيقة إقالة بيريرا

في سياق آخر، رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، أي تدخلات بشأن إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خاصة بعد توصية رابطة الأندية المحترفة السابقة برئاسة أحمد دياب.

ورفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة، التدخل في شئون التحكيم، أو الهجوم على بيريرا خاصة وأنه شأن يخص المجلس وأن هناك مقترحا من البرتغالي بتطوير الحكام.

ويرغب عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة إقالة بيريرا خاصة بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة “التحكيم سلطة ” وأنه تصريح لا يليق برئيس لجنة الحكام ويدينه في الوقت نفسه.

فيما يرغب آخرون بمجلس الجبلاية ويعد أبرزهم عامر حسين عضو الاتحاد، والذي يقف بجانب بيريرا خاصة بعد رغبة الأخير في تطوير التحكيم وإعداد ملف كامل للحكام المقرر الاستعانة بهم بالمباريات.

موعد حسم مصير بيريرا

وشدد أحد أعضاء اتحاد الكرة أن الاجتماع المقبل للجبلاية والمحدد انعقاده يوم 24 سبتمبر المقبل سيتم مناقشة قضية بيريرا والتصويت حول بقائه من عدمه.

وأكد المصدر أن قبل رحيل رابطة الأندية المحترفة فقد قدمت توصية بإقالة بيريرا لعدم تطوير الحكام والذين يعتبرون أحد عناصر اللعبة.

وأشارت اللجنة في توصيتها الى ان القرار النهائي بإقالة بيريرا من عدمه يرجع لاتحاد الكرة وأن لجنة الحكام تندرج تحت اختصاصات الاتحاد، ولكن من أجل تطوير اللعبة فعليهم اتخاذ قرار بإقالة بيريرا وتعيين آخر أجنبي أو مصري يفيد الحكام ويطور الأداء من أجل تطوير كافة عناصر لعبة كرة القدم في مصر.

توفيق السيد في معسكر الحكام

وتواجد توفيق السيد عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة داخل معسكر الحكام الواعدين المقام حاليا بمدينة نصر للمرة الأولى حيث كان قد أعلن بأنه لن يستمر في اللجنة ويرغب في التقدم باستقالته.

ويعتبر ظهور توفيق السيد في معسكر الحكام اليوم للمرة الأولى في ظل غياب بيريرا رئيس لجنة الحكام بمثابة إعلان صريح باستمراره في منصبه خلال الفترة المقبلة بمباركة من مسئولي اتحاد الكرة.

وكان قد تردد أن البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام قد طلب استبعاد توفيق السيد من اللجنة بعد شكوى الحكام من طريقة التعيينات للمباريات والتي كان يسيطر عليها توفيق السيد وبعدها تم تسريب خبر قيام توفيق السيد بتقديم استقالته من اللجنة ولكن ظهوره اليوم داخل لجنة الحكام يشير إلى استمراره في موقعه.

وكشفت مصادر أن توفيق السيد تواجد في المعسكر وأن بيريرا لم يتواجد داخل المعسكر منذ اليوم الأول على عكس ما أثير من تسريبات حول وجود بيريرا وعدم حصوله على إجازة خلال هذه الفترة.

وانطلق يوم الخميس الماضي معسكر الحكام التابع للاتحاد الدولي (فيفا) بحضور فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري، والمحاضر الدولي الصومالي علي أحمد، والمعد البدني محمد حسين من جيبوتي.