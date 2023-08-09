مفاجأة، ميكالي مرشح لقيادة منتخب الشباب مواليد 2005

ميكالي، كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، أن هناك مقترحا تقدم به محمد بركات إلى مجلس الجبلاية في جلسته الأخيرة، التي انعقدت يوم الإثنين الماضي، بتولي البرازيلي روجيرو ميكالي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، المزمع تكوينه خلال الفترة المقبلة.

وجاء هذا المقترح من جانب محمد بركات، بعدما برهن الخواجة البرازيلي ميكالي على كفاءاته التدريبية العالية بقيادته منتخب مصر الأولمبي للتأهل لأولمبياد باريس 2024 رغم توليه مهمة الفريق في وقت متأخر وقبل انطلاق التصفيات بوقت قصير.

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أولمبياد 2028 بلوس أنجلوس

ويرى محمد بركات أن منتخب مصر مواليد 2005 سيخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب 2025، وهو نفسه الفريق الذي سيخوض التصفيات المؤهلة لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس الأمريكية، وبالتالي فإن روجيرو ميكالي سيكون الأفضل لتولي منصب المدير الفني لمنتخب 2005، خاصة أن مهمته مع المنتخب الأولمبي ستنتهي في صيف العام المقبل، بانتهاء مشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وبحسب المصدر، فإن إقتراح بركات لاقى قبولا كبيرا داخل مجلس الجبلاية، إلا أن القرار سيحسم بشكل نهائي خلال اجتماع المجلس يوم 24 أغسطس الجاري، لحسم تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات 2005 و2007 و2009.

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعًا هامًّا، الإثنين، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

ميكالي مع محمد بركات، فيتو

موعد تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال جلسته التي امتدت حتى وقت متأخر من مساء الإثنين، تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ و٢٠٠٩.

وكانت فيتو انفردت السبت الأحد الماضي بأن منتخب الشباب مواليد 2005 الذي تأخر تشكيله حتى الآن، سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا التي تستضيفها مصر بعد ثلاثة شهور وبالتحديد في شهر نوفمبر المقبل، كما أن منتخب الناشئين مواليد 2008، الذي تأخر تشكيله أيضًا سيكون مرتبطًا بالمشاركة في دورة شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام في الجزائر بعد شهرين تقريبًا، وبالتحديد في شهر أكتوبر المقبل.

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المتحدة ترعى دوري المحترفين

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني أ (دوري المحترفين) إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي "٢٠ ناديًا" والمجموعات الثلاث الباقية "٥٦ ناديًا".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجبلاية الذي عقد الإثنين، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة، لحسم ملف تطبيق دوري المحترفين (القسم الثاني أ) من عدمه.

كما شهد اجتماع مجلس الجبلاية الإثنين، اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم.

صرف مستحقات الحكام

وبدأ اتحاد الكرة في صرف المستحقات المتأخرة بعد إرسال اللجان الفرعية، رقم الحساب الخاص بهم واسم البنك، وإرسال الكشوفات بأسماء قضاة الملاعب.

وبدأ اتحاد الكرة الأحد الماضي، في صرف المستحقات المتأخرة لحكام الدوري القسمين الثاني والثالث بعد معاناتهم من تأخر صرف مستحقاتهم المتأخرة.

وكانت حالة من الغضب الشديد سيطرت على حكام الدوري الممتاز وزملائهم في الأقسام الأدنى، بعد تسريب النسبة التي ينوي مجلس الجبلاية صرفها للحكام خلال الساعات القادمة.