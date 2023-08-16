أيمن مختار: الدقهلية الأولى في توفير أراضي مشروعات حياة كريمة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعا لمتابعة الإجراءات والاستعدادات اللازمة للبدء في طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بعدد 5 مراكز بنطاق المحافظة.

واستعرض قطع الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمراكز المستهدفة، مؤكدا التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية سواء كانت وحدات محلية او مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء في اقامة المشروعات المقرر تنفيذها.

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وقال "مختار": محافظة الدقهلية الاولي بين المحافظات في توفير الاراضي اللازمة لاقامة مشروعات المرحلة الثانية، والاولي ايضا علي مستوي الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الاولي بقري مركز شربين.

وياتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهوريه "حياه كريمه" لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في مختلف القري المصريه،وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعه المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وعقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا موسعا بحضور الدكتور محمد فرجاني والدكتور ناصر هاشم المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء المسؤولين عن متابعة حياه كريمه بالدقهليه بمشاركة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة واللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد والسادة ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة استشاري مبادرة حياة كريمة وممثلي الاجهزة التنفيذية وشركات وقطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز وبلقاس والمنزلة وميت غمر واجا والسنبلاوين، وكذلك رئيس مركز شربين، ومديري الادارات التنفيذية المختصة بديوان عام المحافظة.

ونظم الاجتماع المهندسة ريهام عبد الشافي منسق حياة كريمة، واحمد عبد العليم مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وقد تناول" مختار" خلال الاجتماع متابعة الاجراءات والاستعدادت اللازمة للبدء في طرح تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة بالمراكز المشار اليها حيث من المقرر البدء في طرح وتنفيذ 56 مشروعا لمياة الشرب والصرف الصحي ومعالجة صرف صحي بقري المراكز المذكورة كمرحلة اولي لمشروعات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

كما استعرض "مختار" نماذج من قطع الأراضي المطلوبه لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياه كريمة بالمراكز المستهدفة ووجه "مختار" لاهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية سواء كانت وحدات محلية او مديريات خدمات والمجتمع المدني للمشاركة في التيسير للبدء في اقامة المشروعات المقرر تنفيذها موكدا علي ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بها لتذليل جميع العقبات الادارية والفنية للبدء في طرح تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع اكد "مختار وممثلي مجلس الوزراء" مسئولي ملف حياة كريمة بالدقهلية علي ضرروة التأكيد علي انتهاء المعاينات الفنية ومدي صلاحية الاراضي التي تم توفيرها لاقامة المشروعات بالمرحلة الثانية والاستفادة القصوي من كافة الخطوات والاجراءات التي تمت خلال المرحلة الاولي بقري مركز شربين.

وخلال الاجتماع اكد “مختار” ان محافظة الدقهلية حققت المركز الاول بين المحافظات في توفير الاراضي اللازمة لاقامة مشروعات المرحلة الثانية بالمبادرة.

كما اشار "مختار" ان الدقهلية حققت المركز الاول ايضا علي مستوي الجمهورية في انتظام التشغيل وتقديم الخدمات من المجمعات الحكومية والمراكز التكنولوجية بمشروعات حياة كريمة في مرحلتها الاولي بقري مركز شربين.

واوضح "المحافظ " أن مبادرة حياه كريمه لم تشهدها الدوله المصريه علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فكما انها تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في تهدف في المقام الاول إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات وعلي جميع المستويات التنفيذية.