رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يتفقد ميناء نويبع البحري

تفقد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر صالات الوصول والسفر والأرصفة بميناء نويبع البحري وتابع خط سير الراكب داخل الميناء للوقوف على الإجراءات العملية لخدمة الركاب بالميناء ووجه بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لتوفير الخدمات للركاب بمستوى جيد مع تواجد الأعداد المناسبة من ضباط الجوازات والتفتيش والجمارك لسرعة إنهاء الإجراءات وزيادة أعداد الحمالين ومراقبتهم بصرامة لمنع استغلالهم للركاب وزيادة أعمال التأمين بما يتناسب مع أعداد الركاب.

Advertisements



وأكد على التوكيلات الملاحية ومالكي العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها وكتابة ميعاد الرحلات على التذكرة وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل السفر بوقت مناسب مع تواجد ممثلين للوكلاء السياحيين والملاحين لحل أي مشكلة مع إدارة الميناء في حينه وتجهيز قرية الحجاج والتنسيق مع إدارة المرور ومحافظة جنوب سيناء لتوجيه باصات الركاب لقرى الحجاج لمنع تكدسها أمام بوابات الميناء وبالشوارع الجانبية.



ووجه عبدالرحيم بضرورة تواجد لجنة من التفتيش البحري تقوم بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب، بالإضافة إلى قيام إدارة الحجر الصحي بالميناء بتوفير عدد ( 2 ) سيارة إسعاف إحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة السفر مجهزين بالإسعافات الأولية مع تزويد صالات السفر بالأطباء وكافة التجهيزات الطبية للحالات الطبية العاجلة والطوارئ.