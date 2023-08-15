الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

سكرتير شمال سيناء يوجه بتقديم كافة التسهيلات أمام حملة شلل الأطفال

سكرتير محافظة شمال
سكرتير محافظة شمال سيناء،فيتو

وجه العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة أمام الحملة المحدودة ضد مرض شلل الأطفال، للحفاظ علي سيناء خالية من المرض.


وأكد الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، ورؤساء مجالس المدن والمديريات المعنية، أن الحملة ستنطلق اعتبارًا من الاحد المقبل ولمدة 4 أيام.

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وشدد الغندور، على رؤساء مجالس المدن بالتعاون مع الحملة وتسهيل أعمالها للوصول الي كافة المناطق لتطعيم الأطفال، بجانب تدعيم الحملة بعناصر المساعدة المطلوبة.


وأشار الغندور، إلى قيام مديرية أوقاف شمال سيناء بالتوعية بالحملة وموعد انطلاقها خلال النصف الثاني من خطبة الجمعة القادمة في جميع مساجد المحافظة، بجانب قيام الإذاعة المحلية بالإعلان عن الحملة وأماكن تواجد الفرق الطبية وتوعية المواطنين بأهمية التطعيم.

 


بدورها قالت الدكتورة هانم عبد الرؤوف، مدير عام مكافحة الامراض المعدية في قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، أنه سيتم تطعيم الأطفال المصريين والغير مصريين من سن يوم وحتى 10 سنوات ضد مرض شلل الأطفال من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، للحفاظ على مصر خالية من المرض واحتواء اي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.


أشارت الي أن التطعيم مجاني ودون اي مقابل وليس له اثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، لافته الي أن الحملة تستهدف الوصول لكل طفل علي أرض شمال سيناء.

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