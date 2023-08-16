الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

استراتيجية جديدة لدمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة

العميد أسامه الغندور
العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء،فيتو

قال العميد أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن الدولة تعمل علي دمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة علي أرضها من خلال استراتيجية تضم مختلف مؤسسات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الغندور، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته لمناقشة استراتيجية الدولة لدمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة، في حضور مديري المديريات والجهات المعنية بالمحافظة، أن الدولة تهدف الي تنفيذ أنشطة اقتصادية متنوعة تتواكب مع سياستها وتوجهاتها تكون ذات عائد اقتصادي مناسب وتستوعب الايدي العاملة.

ووجه الغندور جميع الجهات التنفيذية المعنية كالتعليم والصحة والزراعة والاوقاف والشباب والرياضة والعمل وغيرها بوضع خطط تنفيذية غير نمطية طبقًا لتوجهات الدولة.

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وأشار الغندور إلي أن مشروع دمج أبناء سيناء وتغيير نمط الحياة علي أرضها يشغل فكر القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد الغندور بتوفير حزم تعليمية تتسم بالجودة، وتزويد المدارس بالمقومات التكنولوجية والتوسع في نوعيات التعليم المختلفة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين، وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين خاصة المرأة والطفل ودعم الخدمات الصحية المقدمة والتوسع في القوافل الطبية والعيادات المتنقلة ومراكز علاج الإدمان.

كما شدد الغندور، على التوسع في المساحات المنزرعة وخاصة النخيل والزيتون وحفر الابار وتوفير التقاوي والميكنة للمزارعين والاهتمام بالثروة الحيوانية وتطوير الأنشطة الرياضية وتفعيل مراكز الشباب والتوسع في القوافل الرياضية وعقد دورات تدريبة للتدريب علي الحرف اليدوية والمتنوعة والتوسع في التنمية والاستثمار السياحي وتجديد الخطاب الديني والتوسع في الندوات والمحاضرات الدينية وإقامة ملتقيات توظيفية لتوفير فرص عمل للشباب في القطاع الخاص وتنفيذ أنشطة ثقافية متنوعة والتوسع في المشروعات التموينية الخاصة بالشباب.

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