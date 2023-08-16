أسعار الأسماك اليوم، 75 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 16- 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الأربعاء من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 71 إلى 75 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 66 إلى 70 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 320 جنيهات، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعرسمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 60 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك سابيا من 190 إلى 290 جنيهًا، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 115 جنيهات، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأربعاء، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 290 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 45 إلى 55 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 190 إلى 290 جنيهًا.

وتراوح سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، من 180 إلى 280 جنيهًا، سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 40 إلى 70 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.