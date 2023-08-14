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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 11 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار البلطي بسوق العبور

الأسماك، فيتو
الأسماك، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الإثنين 14 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين 14 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الإثنين من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 67 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  بلطي حجم متوسط بسعر من 62 إلى 66 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، جمبري طازج صغير من 70 إلى 180 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 190 إلى 310 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعرسمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، من 60 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر  في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك سابيا من 185 إلى 285 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 115 جنيهات، بارتفاع 25 جنيهًا عن سعره السابق، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الإثنين، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 185 إلى 285 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق،  مرجان حجم وسط من 40 إلى 50 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 185 إلى 285 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات،  سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا،  قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14-8-2023 في الدقهلية

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