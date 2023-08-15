الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت  أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 15 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الثلاثاء من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 71 إلى 75 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  بلطي حجم متوسط بسعر من 66 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 320 جنيهات، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعرسمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، من 60 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر  في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الثلاثاء من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك سابيا من 190 إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 115 جنيهات، بارتفاع 25 جنيهًا عن سعره السابق، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الثلاثاء، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق،  مرجان حجم وسط من 45 إلى 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 190 إلى 290 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

وتراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات،  سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الثلاثاء، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 40 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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ورشة حكي بعنوان عالم الأسماك بقصر ثقافة حاجر العديسات في الأقصر

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الدقهلية

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