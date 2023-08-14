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محافظات

أسعار الأسماك اليوم الإثنين 14-8-2023 في الدقهلية

الأسماك اليوم، فيتو
الأسماك اليوم، فيتو

تواصل أسعار الأسماك اليوم الإثنين، استقرار أسعارها  بجميع منافذ وشوادر الأسماك في محافظة الدقهلية وتحرص "فيتو" على تقديم أسعار السلع الغذائية بشكل يومي تلبية لرغبة متابعيها في البحث عن الأسعار.

وجاءت أسعار الأسماك كالآتي:

سعر كيلو سمك البلطي

سعر كيلو سمك البلطي من 45 إلى 80 جنيها.

سعر سمك المكرونة السويسي من 60 إلى 95 جنيها.

سعر كيلو البوري من 65 إلى 110 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا من 55 إلى 125 جنيه

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أسعار الأسماك بالدقهلية

سمك البلطي الأسواني ما بين 40 إلى 80 جنيهًا.

سمك البلطي من 45 إلى 110 جنيهات.

فيليه أسماك البلطي من 40 إلى 125 جنيها.

وسعر الكابوريا بين 50 إلى 170 جنيها.

سعر سمك الموزة ما بين 60 إلى 75 جنيهًا

سعر السبيط والكاليماري بين 170 جنيها و250 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة

 سعر كيلو الجمبرى المجمد 120 إلى 140 جنيها

سعر السردين المجمد 40 إلى 60 جنيها

سعر سمك البوري ما بين 70 إلى 130 جنيهًا

سعر الدنيس تراوح ما بين 110 إلى 200 جنيه.

أسعار الجمبري

سعر كيلو الجمبري الصغير من 100 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الوسط من 150 إلى 210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الجامبو يصل إلى 370 جنيها.

سعر كيلو الجمبري المجمد 140 جنيها.

سعر كيلو فيليه البلطي من 45 إلى 95 جنيها

سعر كيلو البياض البلدي 70 جنيها.

سعر كيلو القراميط 50 إلى 85 جنيها.

سعر كيلو الكاليماري 80 جنيها

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الإثنين 14-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

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