الأحد 13 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، كيلو البلطي يتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 13 - 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

وتراوح سعر كيلو بوري ممتاز كبير في سوق الجملة اليوم الأحد من 80 إلى 110 جنيهات، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 58 إلى 62 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعرسمك لوت في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، من 60 إلى 140 جنيهًا، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك كشر  في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأحد من 30 إلى 50 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 210 جنيهات، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر قراميط  من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، وقار من سعر 80 إلى 120 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الأحد، سجل سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهات،  سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأحد، من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا،  قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الأحد 13-8-2023 في الدقهلية

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