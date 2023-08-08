سر الخلطة وطريقة التسوية، جولة داخل الأفران البلدي بسوق الأسماك في بورسعيد (فيديو)

تعد أفران شوي الأسماك البلدي في بورسعيد جزءا أصيلا من وجدان وتاريخ الشارع البورسعيدي، ولا توجد بهذا الشكل إلا في المحافظة الباسلة.

و ظهرت أفران شوي الأسماك البلدي في بورسعيد منذ تاريخ نشأة المحافظة الباسلة، وهو طريقة لشوي الأسماك في الأفران البلدي على نيران الأخشاب، وكانت تنتشر تلك الأفران قديما بحي العرب.

ولكن بعد تطوير بورسعيد ونقل كل بائعي الأسماك والمأكولات البحرية جميعا إلى سوق الأسماك الحضاري، تم تخصيص في السوق مكان كبير مخصص لأفران السمك البلدي.

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أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد، فيتو

ويستطيع أي مواطن شراء جميع أنواع الأسماك الطازجة والمأكولات البحرية كالكابوربا والجمبري وغيرها من بائعي السوق، ثم يقوم بالتوجه إلى منطقة الأفران بالسوق ليطلب طهي الأسماك في الفرن بطرق الطهي البورسعيدية التي لا توجد غير في المحافظة الباسلة، حيث تقوم تلك الأفران بشوي وتسوية الأسماك داخل مكان مخصص على الحطب والنيران، لتكون النتيجة "أسماك ومأكولات بحرية بنكهة مميزة".

أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد، فيتو

و أجرت فيتو بثا مباشرا داخل "سوق الأسماك الحضاري" ببورسعيد، وهو أول مول لبيع الأسماك والمأكولات البحرية في الجمهورية، وتجولت الكاميرا داخل الأفران المخصصة لطهي السمك على حسب طلب الزبائن، ويتم الطهي بكافة طرق البورسعيدية، ويتم تقديم الأرز والليمون والطحينية والسلطات مع الأسماك.

طرق الطهي البورسعيدية

وتقوم الأفران البلدي الموجودة بسوق السمك الحضاري ببورسعيد بطهي الأسماك بكافة الطرق، مثل الشوي بالردة، والشوي بالزيت والليمون والسنجاري، والسمك المحشي، وغيره من طرق الطهي على الطريقة البورسعيدية.

أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد، فيتو

وقال "محمد" أحد العاملين بأحد أفران شوي السمك البلدي في حواره مع "فيتو" نحن نتميز بتسوية الأسماك بطرق لا توجد إلا في بورسعيد، ونقوم بطهي وشوي الأسماك على نغمات أغاني السمسمية الشهيرة النابعة من تاريخ فولكلور بورسعيد.

أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد، فيتو

الشيكال وشوي السمك بالردة

كما اصطحبت عدسة فيتو أحد العاملين في أحد أفران السمك البلدي بسوق السمك الحضاري ببورسعيد خلال عملية شوي وتسوية السمك، حيث قام بخلط السمك بالردة على الطريقة البورسعيدية ثم وضع السمك في عين الفرن.

شوي الأسماك ببورسعيد، فيتو

وقال العامل بالفرن خلال حواره: نقوم أيضا بطهي الشيكال وشيه، والشيكال نوع من البحريات شبيه بالاستاكوزا، وهو من الأكلات المطلوبة جدا من رواد السوق، كما نقوم بتسوية الكابوريا بطرق طهي مختلفة

شوي الأسماك ف الفرن البلدي ببورسعيد، فيتو

الجمبري

وأضاف أحد أصحاب أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد: يتم طهي الجمبري أيضا بأشكال متنوعة في الفرن البلدي، حيث يتم الشوي بالشكل العادي، أو الشوي بالخلطة، أو بطريقة البتر فلاي أو الطهي على هيئة طواجن.

وتابع خلال قيامه بوضع الخلطة على السمك قبل الشوي: أنا أقوم بوضع الردة على السمك قبل الشوي، وبعده يتم وضع الليمون والبهارات الخاصة به".

السنجاري

وأضاف "عبده" من داخل أحد أفران شوي السمك البلدي ببورسعيد: طريقة طهي السمك السنجاري هي طريقة بورسعيدية خالصة، لا توجد في محافظة غير بورسعيد

واستكمل: أهالي المحافظات الأخرى يأتون سوق السمك بالآلاف في رحلات كل جمعة، ويطلبون تسوية الأسماك على طريقة السنجاري، ويحبونها جدا كونها مختلفة عن المتعارف عليه في شوي الأسماك

أفران شوي الأسماك البلدي ببورسعيد، فيتو

وعن طريقة السنجاري قال: هى طريقة لتسوية السمك البوري أو القاروص عن طريق فتح بطنه ثم يتم حشوها بخلطة من البصل والطماطم والفلفل وبعض البهارات والحباش، ثم يتم شويها بعد ذلك.

الأرز والسلطات

وأضاف "أبو أحمد": من داخل أحد أفران شوي السمك البلدي بسوق السمك الحضاري ببورسعيد: أيضا نقوم بتقديم الأرز والسلطات والليمون والطحينة، مع الأسماك والمأكولات البحرية بعد تسويتها

وتابع عامل آخر بالفرن قائلا: الزبون يقوم باختيار نوع السمك او المأكولات البحرية التي يرغب فيها ويقوم بشرائها طازجة من أي بائع من بائعي الأسماك في السوق، ثم يتوجه إلينا في الأفران ليتم تسوية السمك بالطريقة التي يرغب بها".