محمد فرج عامر: تفاوضنا مع الزمالك لتحصيل مستحقات شبانة

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن هناك صفقات جديدة سوف يتم التعاقد معها، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "خاطبنا الزمالك أكثر من مرة لتحصيل مستحقات محمود شبانة العائد من الإعارة، وحاولنا الحصول على المستحقات بنظام الكاش وكان لدينا تمسك بهذا الأمر، ولكن بعد تدخل بعض الوسطاء قبلنا أن يكون تحصيل الأموال بنظام الشيك".

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واختتم: "حاولنا صرف الشيك أكثر من مرة، ولكن لم يتم النجاح في ذلك، ولم أقدم أي شكاوى ضد الزمالك ونحاول حل الأمر بشكل ودي".

وتابع: "نبحث عن الصفقات التي تفيد الفريق، ونحاول تلبية طلبات أحمد سامي المدير الفني".

وأضاف فرج عامر: "جونيور أجايي لاعب الفريق سوف يستمر مع الفريق في الموسم الجديد ولن يغادر، وهدفنا هو عودة الفريق لسابق عهده والعودة إلى المشاركات الأفريقية".

أزمة الزمالك وسموحة بسبب محمود شبانة

الزمالك ، كشف مصدر داخل الزمالك اخر تطورات أزمة الأبيض مع سموحة بعد تقديم الأخير شكوى في اتحاد الكرة بسبب محمود شبانة.

وقال المصدر أن أزمة سموحة والزمالك بسبب محمود شبانة لاعب الأبيض الحالي والذي أعير من قبل إلى النادي السكندري.

ووفقًا للعقد المبرم بين الزمالك وسموحة عند إعارة محمود شبانة للفريق السكندري العام الماضي، فإن الأبيض يحق قطع الإعارة في يناير 2023 على أن يرد الزمالك كافة المبالغ التي تسلمها من سموحة في إعارة شبانة وكذلك مستحقات اللاعب نفسه التي تحصل عليها من سموحة.

وبالفعل قطع الزمالك إعارة محمود شبانة في يناير 2023، ليكون أحد تدعيمات الأبيض في يناير الماضي رفقة ناصر منسي القادم من البنك الأهلي وأحمد بلحاج القادم من أسوان.

ورغم أن الزمالك قطع إعارة شبانة لكنه لم يدفع مستحقات سموحة التي دفعها للأبيض عند الإعارة والراتب الذي حصل عليه اللاعب من سموحة وهو الأمر الذي جعل الفريق السكندري يتقدم بشكوى ضد الزمالك.

ووفقًا للعقد فإن الزمالك عليه أن يدفع لسموحة مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريبا.

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك اخر تطورات ملف تعاقد الإدارة مع صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وكان نادي الزمالك يستعد لإجراء ميركاتو صيفي قوي لتعويض الخروج بموسم صفري إلا أن الأزمات التي ضربت النادي تقف حائلا أمام التعاقد مع صفقات سوبر ويأتي على رأسها أزمة وقف القيد.

وقال المصدر إن فكرة التعاقد مع صفقات سوبر مثل ما كان مخطط له أصبحت شبه مستحيلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف هناك أولويات في الوقت الحالي وهي دفع الغرامة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والمستحقات المتأخرة للغاني أشيمبونج ثم دفع جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين.

وأشار إلى أن الزمالك كان ينوي التعاقد مع لاعبين سوبر إلا أن تلك الأزمات أضعفت الميركاتو الذي قد يشهد التعاقد مع 3 صفقات.