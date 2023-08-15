فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع 3 صفقات جديدة (صور)

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة التعاقد مع 3 صفقات جديدة لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

ونشر فرج عامر صورا تجمعه مع 3 صفقات جديدة وهم فادي فريد قادمًا من نادي البنك الاهلي ومصطفى ميدو وأحمد خالد من نادي أسوان.

وعلق فرج عامر على الصور كالتالي:

نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفي ميدو قادمًا من نادي أسوان.

سموحة يتعاقد مع الكابتن أحمد خالد قادمًا من نادي أسوان.

Advertisements

نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن فادي فريد قادمًا من نادي البنك الاهلي.

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب مصطفى البدري قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع مصطفى البدري بقميص سموحة وعلق عليها: "نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن مصطفي البدري قادمًا من النادي الأهلي علي سبيل الإعارة".

وكان فرج عامر رئيس سموحة، أعلن تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب محمود وحيد قادما من النادي الاهلي على سبيل الإعارة.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورة تجمعه مع محمود وحيد بقميص سموحة وعلق عليها:" نادي سموحة يتعاقد مع الكابتن محمود وحيد قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة.

وكان نادي سموحة، أعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عبد اللطيف بن قسو لاعب نادي اتحاد طنجة في الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر نادي سموحة صورا للاعب عبد اللطيف بن قسو رفقة فرج عامر رئيس النادي وعلقت: "تعاقد نادي سموحة مع اللاعب المغربي "عبد اللطيف بن قسو" ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مرحبًا بك في الموج الأزرق".

ومن ناحيته اشتعلت الأجواء بين فرج عامر رئيس نادي سموحة، وأشرف مختار عضو مجلس إدارة النادي السكندري، حيث وصلت الخلافات بينهما إلى تجاوز رئيس النادي في حق عضو مجلس الإدارة على حد وصف مختار.



وانتقد مختار قرار فرج عامر بالتعاقد مع المغربي عبد اللطيف بن قسو، دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث تفاجأ الأعضاء بإعلان الصفقة رسميا.

سبب الخلاف بين فرج عامر وأشرف مختار

وعلق مختار على تعاقد ناديه مع بن قسو، عبر حسابه على "فيس بوك": "شكرًا على المفاجأة التي لم نكن على علم بها وفي اعتقادي أنها مفاجأة غير سارة في ظل ظروف النادي الحالية من مديونيات لله الأمر من قبل ومن بعد".

عضو سموحة يتهم رئيس النادي بسبه

وكشف أشرف مختار تجاوز عامر في حقه قائلا عبر حسابه على "فيس بوك":"السيد المحترم رئيس النادي اللي الأعضاء المفروض اختارته يتصل بيه الصبح النهاردة أول ما أرد يشتمني بأهلي عشان اعترضت على قراراته أحب أعرفه أن المكالمة معايا والأعضاء حتسمعها وجهات كتير حتسمعها وإني مش حسيب حقي ولو فاكر إني حخاف من شوية الافلام بتاعتك تبقي غلطان انا لا عندي دراع يتلوي ولا بطحة أخاف عليها".

فريق الكرة بنادي سموحة، فيتو