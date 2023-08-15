الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رياضة

تفاصيل شكوى سموحة ضد الزمالك في اتحاد الكرة بسبب محمود شبانة (مستند)

محمود شبانة، فيتو
محمود شبانة، فيتو

الزمالك ، كشف مصدر داخل الزمالك اخر تطورات أزمة الأبيض مع سموحة بعد تقديم الأخير شكوى في اتحاد الكرة بسبب محمود شبانة. 

أزمة الزمالك وسموحة بسبب محمود شبانة

وقال المصدر أن أزمة سموحة والزمالك بسبب محمود شبانة لاعب الأبيض الحالي والذي أعير من قبل إلى النادي السكندري.

ووفقا للعقد المبرم بين الزمالك وسموحة عند إعارة محمود شبانة للفريق السكندري العام الماضي، فإن الأبيض يحق قطع الإعارة في يناير 2023 على أن يرد الزمالك كافة المبالغ التي تسلمها من سموحة في إعارة شبانة وكذلك مستحقات اللاعب نفسه التي تحصل عليها من سموحة.

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وبالفعل قطع الزمالك إعارة محمود شبانة في يناير 2023، ليكون أحد تدعيمات الأبيض في يناير الماضي رفقة ناصر منسي القادم من البنك الأهلي وأحمد بلحاج القادم من أسوان.

ورغم أن الزمالك قطع إعارة شبانة لكنه لم يدفع مستحقات سموحة التي دفعها للأبيض عند الإعارة والراتب الذي حصل عليه اللاعب من سموحة وهو الأمر الذي جعل الفريق السكندري يتقدم بشكوى ضد الزمالك.

ووفقا للعقد فإن الزمالك عليه أن يدفع لسموحة مبلغ 3.5 مليون جنيه تقريبا.

 

 

 

ومن ناحية أخرى كشف مصدر داخل نادي الزمالك اخر تطورات ملف تعاقد الإدارة مع صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وكان نادي الزمالك يستعد لإجراء ميركاتو صيفي قوي لتعويض الخروج بموسم صفري إلا أن الأزمات التي ضربت النادي تقف حائلا أمام التعاقد مع صفقات سوبر ويأتي على رأسها أزمة وقف القيد.

وقال المصدر إن فكرة التعاقد مع صفقات سوبر مثل ما كان مخطط له أصبحت شبه مستحيلة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأضاف هناك أولويات في الوقت الحالي وهي دفع الغرامة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي والمستحقات المتأخرة للغاني أشيمبونج ثم دفع جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين.

وأشار إلى أن الزمالك كان ينوي التعاقد مع لاعبين سوبر إلا أن تلك الأزمات أضعفت الميركاتو الذي قد يشهد التعاقد مع 3 صفقات.

 

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