إطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة 20 أغسطس المقبل في برنشت (صور)

يشهد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة أطلاق فعاليات مبادرة " أنت الحياة " التي تنفذها مؤسسة حياة كريمة بالوحدة المحلية لقرية برنشت بمركز العياط خلال الفترة من ( ١٥ - ٢٠ ) أغسطس وذلك بالأنابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



حيث تعتبر فاعلية تنموية كبري بالتعاون الجهات المعنية (وزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وجامعة القاهرة وجامعة المنوفية ومؤسسة مصر الخير والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الأدمان والمجلس القومي للمرأة ) من أجل التوعية بكافة مستوياتها وأنواعها ولكل الفئات بمختلف أعمارها وتشمل الفعاليات قوافل طبية من كلية طب بشري جامعه المنوفية (مختلف التخصصات) وقافلة طبية من كلية طب أسنان جامعه القاهرة وورش عمل حرفية وقافلة أمتحانات فورية (محو الأمية) وتوعية للسيدات ملتقى توظيف وتدريبات خاصة بسوق العمل ومعرض كتاب وفعاليات للأطفال ومسرح

والتقي نائب المحافظ خلال الفعاليات بعدد كبير من مواطني القرية لبحث شكاواهم ومطالبهم رافق نائب المحافظ محمود عبد الحليم رئيس مركز العياط والدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب أسنان القاهرة والدكتور مصطفي محمد نائب المنسق العام بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة والدكتور عمرو عوض مسؤل ملف المسؤلية الأجتماعية ومنسق مركز العياط بمؤسسة حياه كريمة.



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قوافل وزارة الصحة





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا وأي أمراض معدية.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، بمناطق الشلال بمحافظة أسوان، والأمراء، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ومركز طبي معًا حي السلام 2 محافظة القاهرة، ومنشآة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعويشة محافظة مطروح.

قافلة طبية مجانية بقرى الجيزة



وتابع «عبد الغفار» أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة صحية كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي منشأة بنها مركز بنها محافظة القليوبية، ودمياط الجديدة مركز دمياط محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 3 قوافل طبية مجانية، يومي 3 و4 رمضان، بمناطق الصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتابع إسماعيل أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق وحدة الجرايشة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السادس بمدينة نصر محافظة القاهرة، والبقاشين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبني حسن مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، والزيات محافظة مطروح، لافتًا أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق سلام محافظة أسيوط، والكيلو 21 مركز العجمي، محافظة الإسكندرية، وناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة.