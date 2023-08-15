التعبئة والإحصاء: حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين في 2022

كشف الدكتور شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالتعبئة العامة والإحصاء، عن أبرز المؤشرات السكانية خلال عام 2022.

إجمالي عدد المواليد

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "إجمالي عدد المواليد في 2022 وصل إلى 2 مليون و193 ألف مولود، المتوسط اليومي 6008 مولود أي 4.3 مولود في الدقيقة، ومولود كل 14 ثانية، وبلغت حالات الوفاة فى نفس العام 602 حالة وفاة".

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حالات الزواج والطلاق في 2022

وأضاف: "بالنسبة لحالات الزواج في 2022 فهناك حالة زواج كل 34 ثانية هناك حالة زواج، أما معدل الطلاق فهو مرتفع نسبيا وبلغ 269 ألف حالة طلاق خلال العام أي 739 حالة طلاق يوميا أي حالة طلاق كل دقيقتين".

وقال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ كتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية.



وكشف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.



وأضاف عبدالعزيز أن كتيب مصر في أرقام يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والإنفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.



وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات.



وتابع: «عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري».