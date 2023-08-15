افتتاح مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء مركز القياس والتقويم بالجامعة بحضور الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور مها العشماوى -عميد كلية الطب البيطرى ومدير المركز، الدكتور محمد عبد العظيم- عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور إيمان زهران - نائب مدير المركز، ومديرى الوحدات بالمركز.

Advertisements



وعلى هامش الافتتاح تم عقد أول اجتماع مجلس ادارة للمركز، وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تحرص على توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة وقياس مؤشرات الأداء الجامعى من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة، مشيرًا إلى أن أهداف المركز تتلخص فى نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوي التعليمي والإداري.



واستعرضت الدكتور مها العشماوى وحدات مركز القياس والتقويم وتضم: وحدة بنوك الأسئلة، وحدة التدريب، وحدة النشر والاعلان، وحدة التصحيح الالكترونى والاختبارات الالكترونية، وحدة المتابعة والدعم الفنى والمجلة الالكترونية، وحدة التحليل الاحصائى.



وأضافت أن المركز قام بتشغيل المجلة الإ لكترونية للقياس والتقويم على موقع بنك المعرفة المصرى وهى تعتبر مجلة الكترونية متكاملة دولية بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج مصر يعمل على إصدار الأدلة المطلوبة فى مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات فى ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب فى وحدات القياس والتقويم التى تم إنشاؤها، وتأهيل كوادر وخبراء فى مختلف مجالات، واهتمام المركز بتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات، وقياس دوري لأثر ومردود وحدات القياس والتقويم الطلابي بالكليات وتفعيل دورها فى ضوء الهدف من إنشائها، وتقديم الدعم الفني للكيات فى مجال إنشاء بنوك للأسئلة بمختلف تخصصاتها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة، وإعداد المدربين فى مجال التقويم بكليات الجامعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.