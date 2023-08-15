الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

افتتاح مركز القياس والتقويم بجامعة المنصورة

رئيس جامعة المنصورة،فيتو
رئيس جامعة المنصورة،فيتو

افتتح  الدكتور  شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء مركز القياس والتقويم بالجامعة بحضور الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد سويلم البسيونى نائب رئيس الجامعة الأسبق،  الدكتور  مها العشماوى -عميد كلية الطب البيطرى ومدير المركز،  الدكتور محمد عبد العظيم-  عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة، الدكتور إيمان زهران - نائب مدير المركز، ومديرى الوحدات بالمركز. 

Advertisements


وعلى هامش الافتتاح تم عقد أول اجتماع مجلس ادارة للمركز، وأكد  الدكتور شريف يوسف خاطر أن الجامعة تحرص على  توفير خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة وقياس مؤشرات الأداء الجامعى من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة، مشيرًا إلى أن أهداف المركز تتلخص فى نشر ثقافة تطوير نظم تقويم الطلاب والامتحانات، وتعميق ثقافة القياس والتقويم على المستوي التعليمي والإداري.


واستعرضت الدكتور مها العشماوى وحدات مركز القياس والتقويم  وتضم: وحدة بنوك الأسئلة، وحدة التدريب، وحدة النشر والاعلان، وحدة التصحيح الالكترونى والاختبارات الالكترونية، وحدة المتابعة والدعم الفنى والمجلة الالكترونية، وحدة التحليل الاحصائى.


وأضافت أن المركز قام بتشغيل المجلة الإ لكترونية للقياس والتقويم على موقع بنك المعرفة المصرى وهى تعتبر مجلة الكترونية متكاملة دولية بمشاركة نخبة من الأساتذة المتخصصين من داخل وخارج مصر  يعمل على إصدار الأدلة المطلوبة فى مجال تطوير نظم التقويم والامتحانات فى ضوء المعايير الأكاديمية القومية المرجعية المعتمدة ونشرها بوحدات القياس والتقويم الطلابي بكليات الجامعة، ومتابعة تفعيل ميثاق تقويم الطلاب فى وحدات القياس والتقويم التى تم إنشاؤها، وتأهيل كوادر وخبراء فى مختلف مجالات، واهتمام المركز بتقديم الدعم الفني المطلوب للكليات، وقياس دوري لأثر ومردود وحدات القياس والتقويم الطلابي بالكليات وتفعيل دورها فى ضوء الهدف من إنشائها، وتقديم الدعم الفني للكيات فى مجال إنشاء بنوك للأسئلة بمختلف تخصصاتها، وتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكليات المختلفة، وإعداد المدربين فى مجال التقويم بكليات الجامعة.

محافظ الدقهلية يتابع موقف تجهيز الأراضي اللازمة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 15-8-2023 في الدقهلية

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاختبارات الالكترونية التصحيح الإلكتروني رئيس جامعة المنصورة عميد كلية التجارة كلية الطب البيطري مركز القياس والتقويم بالجامعة نائب رئيس الجامعة مركز القياس والتقويم مستوى التعليم محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة المنصورة اليوم التحليل الاحصائي الإختبارات الإلكترونية

مواد متعلقة

افتتاح مجمع الرعايات وأول وحدة للحوادث بمستشفيات جامعة بني سويف

بالمواعيد، جامعة الأزهر تعتمد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والامتحانات

وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع وفد جامعة تشاتشينج الصينية

جامعة الفيوم: 5 معامل جاهزة لاستقبال طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الثانوية العامة غدا

الأكثر قراءة

ترحيل مهندس مصري من مطار الكويت بسبب دعابة

العُليا للفيروسات تكشف أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

مرتضى منصور يعلن موعد سفر فريق يد الزمالك للسعودية والتجديد لـ أحمد الأحمر

تغيير جديد في الجهاز الفني لـ الأهلي

تنسيق الجامعات 2023، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية

بعد صفقة نيمار، الهلال السعودي أكثر أندية العالم إنفاقا على الصفقات

النصر السعودي يعرض نجم الفريق على برشلونة

Advertisements

منوعات

المزيد

تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

خبراء مناخ: 2024 أشد حرارة من 2023

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة المعتمدة في مصر

تعرف على شواطئ الإسماعيلية وأسعار الدخول

المزيد

انفوجراف

أكثر المحافظات في عدد حالات الزواج خلال 2022 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم جمع صلاة العصر قصرًا مع الجمعة للمسافر؟ الإفتاء تجيب

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية