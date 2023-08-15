تجدد أزمة البوركيني في إيطاليا، عودة إلى العصور الوسطى

في تجدد لأزمة البوركيني في إيطاليا، ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أنه تم منع مجموعة من النساء المسلمات، من الاستحمام بالبوركيني على شاطئ ترييستي شمال شرق إيطاليا قرب الحدود مع سلوفينيا.

وأوضحت الوكالة أن المسلمات دخلن القسم المخصص للنساء فقط من شاطئ ليدو بيديسين، وهو الشاطئ الوحيد المعزول في أوروبا، حيث يوجد جدار يفصل الرجال عن النساء والأطفال.

البوركيني ليس صحيا

وأكدت أن المستحمات الإيطاليات احتججن على ذلك، حيث قالت إحداهن: "لقد تواجدن في جميع أنحاء المدينة طوال اليوم بهذه الملابس وهي ليست صحية، فأنا إنسان نظيف".

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وأشارت "أنسا" إلى أن المسلمات طلبن توضيحات من إدارة الشاطئ لكن قيل لهم إنه لا توجد لائحة بشأن هذه المسألة.

الاستحمام على شاطئ آخر

وتوقعت الوكالة الإيطالية أن السيدات المسلمات سيحاولن الاستحمام على شاطئ آخر في المدينة الشمالية الشرقية قريبا.

"لا يمكنكن السباحة بملابسكن هذه!"



جدل بعد منع مسلمات من السباحة بالبوركيني على أحد شواطىء إيطاليا👇



#جعفر_توك pic.twitter.com/LVngdQ5dfh — Jaafar Abdul Karim (@jaafarAbdulKari) August 15, 2023

من جانبه، قال موقع "in trieste" الإيطالي الناطق باللغة الإنجليزية إنه تم منع امرأتين مسلمتين من الاستحمام بكامل ملابسهما يوم الأحد 13 أغسطس في شاطئ بيدوسين بعد أسبوعين من توجيه عمدة مونفالكون رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية يقول فيها إن الاستحمام بالبوركيني على الشواطئ "غير مقبول".

رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية

ووجهت آنا ماريا سيسينت، عمدة مونفالكون وهي بلدة مجاورة لتريست في مقاطعة جوريزيا، رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة المحلية، قائلة: إن الاستحمام بملابس كاملة على الشواطئ "غير مقبول".

و قالت سيسينت، في الرسالة التي نشرت الأربعاء الماضي: إن "أولئك الذين لديهم مواقف مختلفة عن مواقفنا ملزمون باحترام القواعد والأعراف التي تنطبق في السياق الإيطالي والمحلي".

حيرة على شاطئ مارينا جوليا السياحي

وفي السياق، تزعم سيسينت، من حزب ليجا اليميني (Lega)، أن دخول المستحمين إلى المياه، وهم يرتدون ملابس كاملة يسبب "الحيرة" على شاطئ مارينا جوليا السياحي الشهير في منطقة جوريزيا.

كما طالبت سيسينت بوقف ممارسة الاستحمام "بملابس غير ملابس السباحة"، مضيفة أن "أشكال أسلمة أراضينا لا يمكن قبولها".

حظر الاستحمام في البحر بالبوركيني

وحوفقا لما نقلته وكالة "أنسا"، فقد أكدت آنا ماريا سيسينت بأنهم يعملون على بناء إجراء مناسب يحظر الاستحمام في البحر بالبوركيني أو بأي شكل آخر، وتابعت قائلة: "نحن أناس جادون، بحلول أكتوبر سأكون مستعدة لهذا الإجراء".

وأشارت سيسينت إلى أنها كانت ضد "العودة إلى العصور الوسطى"، وقالت إنها كتبت بالفعل رسالة مفتوحة إلى الجالية المسلمة تدعوهم إلى عدم الاستحمام بملابسهم.