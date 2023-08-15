إحباط محاولة توغل قوات أوكرانية داخل الأراضي الروسية

قال حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده أحبطت محاولة توغل القوات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة رويترز عن ألكسندر بوغوماز، قوله في رسالة على تطبيق "تلجرام"، إن "القوات المسلحة الروسية منعت يوم الثلاثاء محاولة مجموعة من المخربين الأوكرانيين عبور الحدود إلى منطقة بريانسك الروسية".

وأشار إلى أن محاولة التوغل حدثت بالقرب من بلدة بريانسك في كوركوفيتشي، وتابع: "ليس هناك ضحايا، لكن تضرر المشروع الزراعي هناك"، ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا الادعاء.

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