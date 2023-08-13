الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

روسيا تعلن مقتل 545 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

الجيش الأوكراني،
الجيش الأوكراني، فيتو

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها قتلت حوالي 545 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور خلال اليوم الماضي كما أسقطت مروحية أوكرانية في أجواء دونيتسك و25 مسيرة في مناطق متفرقة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، والذي ذكر أن الجيش الأوكراني خسر خلال هجماته الفاشلة أكثر من 60 جنديا على محور كوبيانسك، و300 جندي على محور دونيتسك، و45 جنديا على محور كراسني ليمان، و80 جنديا على محور جنوب دونيتسك وأكثر من 40 جنديا على محور زابوروجيه، إضافة إلى مقتل حوالي 20 جنديا آخرين بنيران روسية على محور خيرسون.

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خسائر قوات الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 137 منطقة

ضرب مركز قيادة أمامي للفيلق التاسع الأوكراني قرب مدينة أوريخوف بزابوروجيه

إصابة مركز للتحكم بالطائرات المسيرة في أراضي دونيتسك

إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في الجو في دونيتسك، واعتراض 8 صواريخ HIMARS وتدمير 25 طائرة أوكرانية بدون طيار

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 458 طائرة، و246 مروحية، و5708 طائرات بدون طيار، و429 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11274 دبابة ومدرعة أخرى، و1444 راجمة صواريخ، و5862 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و12207 مركبات عسكرية خاصة.

زيلينسكي يقيل المسئولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا

والجمعة الماضية، أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرارا بإقالة المسئولين عن التجنيد العسكري في كل مناطق أوكرانيا.

وجاء هذا القرار بعدما تعهدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هنا ماليار، بالمساعدة في ملاحقة قادة الجيش المتهمين بـ"التحرش الجنسي"، بعد أن أثيرت مزاعم عن السلوك "غير المقبول" من قبل مجندة تحدث لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ودعت ماليار من زعموا أنهم استُهدفوا  بالتحرش والابتزاز لمقابلتها، وذلك بعد أن زعم أحد المبلغين عن المخالفات أن قائدا في وحدة قتالية أمر مجندات بممارسة الجنس معه أو إرسال أزواجهن إلى الجبهة.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني إنها ستحقق في مزاعم بأن نساء في القوات المسلحة قد تعرضن للتهديد بإرسالهن إلى وحدات الطب النفسي لإثارة مزاعم التحرش الجنسي أو السعي إلى النقل إلى وحدة قتالية، محذرة المتهمين من أنها سترفع شخصيا أي قضايا ذات مصداقية إلى الشرطة.

وهناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، منهن 5000 في الخطوط الأمامية.

والأسبوع الماضي، كشفت مجندة أوكرانية تدعى نادية هاران، عن تعرض بعض المجندات لـ"التحرش الجنسي"، وفقا لتقرير لصحيفة "الجارديان".

وأكدت المجندة الأوكرانية أن هناك من "يحتقر فكرة تواجد المرأة في الجيش، وهناك من يستغل النساء ويهددهن ويبتزهن".

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