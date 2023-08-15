الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الشرطة المكسيكية تعثر على 13 جثة مقطعة لأشلاء

الشرطة المكسيكية،
الشرطة المكسيكية، فيتو

أعلنت الشرطة المكسيكية في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء أن العثور على 13 جثة مقطعة أوصال ومعبأة ومجمدة فى ثلاجات فى بلدية بوزا ريكا بشرق المكسيك، تلك المنطقة التى تشهد موجة عنف منذ سنوات نتيجة صراع بين جماعتين مسلحتين للسيطرة على تجارة الوقود المسروق.


جريمة مروعة في ولاية مكسيكية 

ومن جانبها ذكرت صحيفة "اسبيكتادور" المكسيكية، أن مكتب المدعي العام لولاية فيراكروز، أكد  أنه تم العثور على الرفات في مبنيين تابعين للجماعات الإجرامية في المنطقة، والتي يُفترض أنها منازل آمنة.

وقامت  الشرطة المكسيكية بتنفيذ  عمليات تفتيش للمنازل في أحياء جوادالوبي فيكتوريا وتوريس بانكاردو، وتم التعرف على المباني بعد مواجهة بين الشرطة والمسلحين الذين حاولوا اللجوء إلى منزل فى شارع جوتيريز زامورا.

وبعد العثور على الرفات، طلبت الشرطة حضور وزير الدفاع الوطني  لمراقبة المنطقة، وتم تخصيص أربع عربات جنائزية لنقل الجث.

وفي السياق ذاته أشارت المدعية العامة للولاية، فيرونيكا هيرنانديز جيادانس، إلى أنه تم فتح تحقيق أمس الاثنين، ونفت ما تم نشره من أن هناك 34 جثة مؤكدة أن عدد الجثث 13 جثة فقط، ويقوم المدعون العامون والخبراء والشرطة بإجراء التحقيقات المقابلة بناءً على الأدلة الموجودة في كلا المبنيين، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تشكل جزءًا من ملف التحقيق.

وأوضح حاكم ولاية فيراكروز، كويتلاهواك جارسيا، أن أعمال العنف التي وقعت في المنطقة ترجع إلى صراع بين زعماء المنظمات الاجرامية، منهم، خاليسكو نويفا جينيراسيون كارتل (CJNG) ومنظمة آخرى يرأسها رئيس بلدية سابق لبلدية تيهواتلان، جريغوريو جوميز مارتينيز،المعروف باسم "جويو". واندلعت تلك الاشتباكات بسبب تجارة الوقود المسروقة، وسرقة أنابيب البنزين.

من عام 2018 حتى مارس الماضي، كانت فيراكروز المكان في المكسيك، حيث تم العثور على أكبر عدد من المقابر السرية، كشفت بيانات من تقرير استراتيجية الأمن العام الرابع أن فيراكروز سجلت ما مجموعه 335 قبرًا سريًا، بما يعادل 11.97٪ من المقابر في البلاد.

 

Advertisements

txt

أول تعليق من مدرب بنما بعد خسارة الكأس الذهبية أمام المكسيك

txt

المكسيك بطلا للكأس الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه على حساب بنما

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشرطة المكسيكية جثة مقطعة المكسيك مكتب المدعي العام

مواد متعلقة

العثور على بيضة نعام عمرها 8 آلاف عام في المكسيك

أول تعليق من مدرب بنما بعد خسارة الكأس الذهبية أمام المكسيك

المكسيك بطلا للكأس الذهبية للمرة التاسعة في تاريخه على حساب بنما

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

نجما بيراميدز على أعتاب المقاولون العرب

رضا حجازي: قرار وزاري خلال أيام بشأن لائحة الانضباط بالمدارس

رد فعل ليفربول على اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

رفضت الزواج منه فطعنها في شرفها.. حيثيات حكم حبس أحمد فلوكس عامين بتهمة السب والقذف

بيان عاجل للحكومة بشأن الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة لمحدودي الدخل

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

عروس أمريكية تطلب الطلاق في الفرح لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

مؤشر الدولار الأمريكي عالميا اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

ترامب و18 آخرون.. قائمة المتهمين في قضية انتخابات جورجيا| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

عالم أزهري يحذر من نشر هذه الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي: تعرضك للحسد

حفظ القرآن على يد حليمة السعدية، أبرز المحطات في حياة محمد الخضر حسين شيخ الأزهر الأسبق 

المزيد
الجريدة الرسمية