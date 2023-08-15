مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

في تطور جديد نجح فريق من الباحثين في تقديم نهجًا جديدًا لإنشاء أطعمة بحرية نباتية ذات مذاق جيد، مع الحفاظ على المظهر الصحي للأسماك الحقيقية.



وقام الباحثون بطباعة أسماكًا ثلاثية الأبعاد 3D، باستخدام حبر مصنوع من بروتين الطحالب الدقيقة، وبروتين حبوب المونج، وتوّج هذا النهج أخيرًا، مع إمكانية قليّ حلقات الكالاماري للحصول على وجبة خفيفة لذيذة وسريعة التحضير.



ومن جانبه قال ديجيان هوانج، الباحث الرئيسي في هذا البحث: لقد طبعنا شرائح السلمون بالبروتين من العدس الأحمر بسبب لون البروتين، وقمنا بطباعة الجمبري.. الآن أردنا طباعة شيء آخر مثير للاهتمام مع إمكانية تسويقه، وهو حلقات أسماك الكالاماري.

Advertisements