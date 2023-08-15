الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

مأكولات بحرية، فيتو
مأكولات بحرية، فيتو

في تطور جديد نجح فريق من الباحثين في تقديم نهجًا جديدًا لإنشاء أطعمة بحرية نباتية ذات مذاق جيد، مع الحفاظ على المظهر الصحي للأسماك الحقيقية.

وقام الباحثون بطباعة  أسماكًا ثلاثية الأبعاد 3D، باستخدام حبر مصنوع من بروتين الطحالب الدقيقة، وبروتين حبوب المونج، وتوّج هذا النهج أخيرًا، مع إمكانية قليّ حلقات الكالاماري للحصول على وجبة خفيفة لذيذة وسريعة التحضير.

ومن جانبه قال  ديجيان هوانج، الباحث الرئيسي في هذا البحث: لقد طبعنا شرائح السلمون بالبروتين من العدس الأحمر بسبب لون البروتين، وقمنا بطباعة الجمبري.. الآن أردنا طباعة شيء آخر مثير للاهتمام مع إمكانية تسويقه، وهو حلقات أسماك الكالاماري.

Advertisements

txt

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

txt

إلقاء 250 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالأقصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أطعمة بحرية ثلاثية الأبعاد 3D بروتين الطحالب الجمبرى

مواد متعلقة

صياد أمريكي ينجو بطريقة مدهشة من أسماك القرش

إلقاء 250 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالأقصر

أطباء يحذرون من تناول بعض أنواع السمك الفيليه: يسبب السرطان ويؤثر على الجهاز العصبي.. ويستخرج من أسماك سامة

الأكثر قراءة

انفراجة في ملف إعارة أحمد القندوسي لاعب الأهلي

أحمد مرتضى: لن نشارك في البطولة العربية بسبب اتحاد اليد

صافيناز كاظم تتصدر التريند، والنشطاء يكشفون سر عرض مكتبتها للبيع

وفد تركي و3 عروض، تفاصيل جلسة زيزو مع أحمد مرتضى لحسم رحيله عن الزمالك

المقاولون يغرد خارج السرب، من يتدخل لإيقاف تعنت الأندية في احتراف اللاعبين؟

جماهير الكرة العربية يثأرون من الهلال السعودي بعد هجومه علي الدوري المصري

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

بيراميدز يضم صفقة ثامنة من القسم الثاني

Advertisements

منوعات

المزيد

مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 15-6-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 15-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

رجل مضطرب يتسبب في إلغاء 32 رحلة جوية بأستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر الرمان في سوق العبور

ثبات سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 15-8-2023

المزيد

انفوجراف

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل: إفشاء أسرار الموتى أثناء الغسل خيانة للأمانة

أذكار المساء، نص أذكار المساء مكتوبة كاملة

تفسير حلم دخول السجن في المنام وعلاقته بالفقر والمرض

المزيد
الجريدة الرسمية