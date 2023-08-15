مأكولات بحرية باستخدام طباعة الـ 3D، تعرف على التفاصيل
في تطور جديد نجح فريق من الباحثين في تقديم نهجًا جديدًا لإنشاء أطعمة بحرية نباتية ذات مذاق جيد، مع الحفاظ على المظهر الصحي للأسماك الحقيقية.
وقام الباحثون بطباعة أسماكًا ثلاثية الأبعاد 3D، باستخدام حبر مصنوع من بروتين الطحالب الدقيقة، وبروتين حبوب المونج، وتوّج هذا النهج أخيرًا، مع إمكانية قليّ حلقات الكالاماري للحصول على وجبة خفيفة لذيذة وسريعة التحضير.
ومن جانبه قال ديجيان هوانج، الباحث الرئيسي في هذا البحث: لقد طبعنا شرائح السلمون بالبروتين من العدس الأحمر بسبب لون البروتين، وقمنا بطباعة الجمبري.. الآن أردنا طباعة شيء آخر مثير للاهتمام مع إمكانية تسويقه، وهو حلقات أسماك الكالاماري.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.