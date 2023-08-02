إلقاء 250 ألف وحدة زريعة من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالأقصر

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عملية إلقاء 250 ألف وحدة زريعة سمكية من أسماك المبروك الفضي بمرسى الوطنية بالبغدادي جنوب مدينة الأقصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بملف الثروة السمكية وتنمية المصايد الطبيعية، وفي إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية أن جهاز حماية تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة اللواء أ. ح / الحسين فرحات، يقوم بتنفيذ خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في المصايد الطبيعية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال عمليات إنزال زريعة الأسماك لزيادة المخزونات السمكية بصفة مستمرة، بما يسهم في الارتقاء بأحوال القطاع السمكي، ويدعم خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

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حضر عملية الإنزال كمال عبد الكريم رئيس مكتب مصايد الأقصر، وعدد من ممثلي الصيادين وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وكشف تقرير جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لوزارة الزراعة عن إجمالي الإنتاج السنوي من الأسماك، والذي بلغ مليوني طن خلال 2022، إذ بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 85% من الاحتياجات.

وأوضح التقرير أن مصر احتلت المركز الأول أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، والثالث في إنتاج أسماك البلطي، متوقعا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض التصدير مع دخول كل المشروعات القومية الإنتاج بكامل طاقتها.

وقد تم إطلاق مبادرة بر أمان لدعم الصيادين، والتي يستفيد منها ما يقرب من 42 ألف صياد، وتهتم المبادرة بتوفير جميع مستلزمات الصيد ومساعدتهم على مواجهة مخاطر المهنة.